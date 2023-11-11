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福建漳州台商投資區　對北京企業招手

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
於漳州台商投資區設廠的台資企業，在北京的推介活動展區中和投資人、採購方介紹產品。攝影／記者陳政錄
於漳州台商投資區設廠的台資企業，在北京的推介活動展區中和投資人、採購方介紹產品。攝影／記者陳政錄

福建積極推動建設兩岸融合發展示範區，福建漳州台商投資區11日赴北京，舉辦產業推介暨特色產品專展活動，除了推廣台商區內閩台產業及特色產品，也藉機向北京的企業尤其是北京台商招手。漳州台商投資區管委會主任張延能說，希望以本次展會為媒介，發揮「拓市場、擴內需」的正面作用，締結好友、發掘商機、交流合作，實現共贏。

漳州台商投資區是2012年1月21日設立的大陸國家級台商投資區，下轄角美鎮，區域總面積163.7平方公里，全區主要有特殊鋼鐵、汽車汽配、電子家電、食品工業、造紙製品 五大主導產業，去年GDP總量達人民幣477億元，先後引進台塑、統一、泰山、燦坤等161家台資企業。

11日上午，以「漳州 創智新城·台海首善家園」為主題的漳州台商投資區閩台產業推介暨特色產品專展活動，於北京福建大廈舉辦，這是福建省駐京辦繼福建德化、福安、華安、平和、安溪等縣市區的特產品推介和招商活動後，在北京的第六場品牌推介活動。

福建省駐北京辦事處副主任黃少斌說，此次專展活動旨在深入落實中共中央、大陸國務院支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的策略部署，加強閩台產業合作，促進閩台經貿融合，激發市場主體活力。

張延能說，漳州台商投資區是台企發展最為密集的區域之一，是開放、創新、包容的區域新城，有獨特的區位優勢、雄厚的產業基礎，例如廈門地鐵6號線角美延伸段，30分鐘到廈門市區、高崎機場，60分鐘到在建中的廈門翔安機場，和全省第四個、漳州唯一的B型保稅物流中心，及具特色的招商引資優惠政策。

他說，希望以本次展會為媒介，發揮「拓市場、擴內需」的正面作用，締結好友、發掘商機、交流合作，實現共贏。

同時，上午的活動開幕式現場，還就的採購商、投資商與漳州台商投資區參展企業達成策略合作，進行了四個項目簽約，意向金額為人民幣9,300萬元。

另，為期五天的專展活動還將透過「線下展銷」、「線上直播」、專場交流的方式，宣傳台商區食品工業、電子家電、日用化學 品等閩台產業及特色產品，包括燦坤實業、嘉文麗、凱景鋼鐵、福貞金屬、泰山食品、同記食品。

漳州台商投資區的閩台企業，於福建駐京辦所在地北京福建大廈展出。
漳州台商投資區的閩台企業，於福建駐京辦所在地北京福建大廈展出。
11日上午，在北京福建大廈登場的漳州台商投資區閩台產業推介暨特色產品專展活動舉行啟動儀式，台商投資區代表介紹區內投資環境，企業也上台自我推介。攝影／記者陳政錄
11日上午，在北京福建大廈登場的漳州台商投資區閩台產業推介暨特色產品專展活動舉行啟動儀式，台商投資區代表介紹區內投資環境，企業也上台自我推介。攝影／記者陳政錄
活動同時推介漳州漳州台商投資區、閩台企業產品，也宣傳漳州美食。攝影／記者陳政錄
活動同時推介漳州漳州台商投資區、閩台企業產品，也宣傳漳州美食。攝影／記者陳政錄

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