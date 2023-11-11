福建漳州台商投資區　對北京企業招手

隨福建積極推動建設兩岸融合發展示範區，福建漳州台商投資區11日赴北京，舉辦產業推介暨特色產品專展活動，除了推廣台商區內閩台產業及特色產品，也藉機向北京的企業尤其是北京台商招手。漳州台商投資區管委會主任張延能說，希望以本次展會為媒介，發揮「拓市場、擴內需」的正面作用，締結好友、發掘商機、交流合作，實現共贏。

漳州台商投資區是2012年1月21日設立的大陸國家級台商投資區，下轄角美鎮，區域總面積163.7平方公里，全區主要有特殊鋼鐵、汽車汽配、電子家電、食品工業、造紙製品 五大主導產業，去年GDP總量達人民幣477億元，先後引進台塑、統一、泰山、燦坤等161家台資企業。

11日上午，以「漳州 創智新城·台海首善家園」為主題的漳州台商投資區閩台產業推介暨特色產品專展活動，於北京福建大廈舉辦，這是福建省駐京辦繼福建德化、福安、華安、平和、安溪等縣市區的特產品推介和招商活動後，在北京的第六場品牌推介活動。

福建省駐北京辦事處副主任黃少斌說，此次專展活動旨在深入落實中共中央、大陸國務院支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的策略部署，加強閩台產業合作，促進閩台經貿融合，激發市場主體活力。

張延能說，漳州台商投資區是台企發展最為密集的區域之一，是開放、創新、包容的區域新城，有獨特的區位優勢、雄厚的產業基礎，例如廈門地鐵6號線角美延伸段，30分鐘到廈門市區、高崎機場，60分鐘到在建中的廈門翔安機場，和全省第四個、漳州唯一的B型保稅物流中心，及具特色的招商引資優惠政策。

他說，希望以本次展會為媒介，發揮「拓市場、擴內需」的正面作用，締結好友、發掘商機、交流合作，實現共贏。

同時，上午的活動開幕式現場，還就的採購商、投資商與漳州台商投資區參展企業達成策略合作，進行了四個項目簽約，意向金額為人民幣9,300萬元。