台港官方互動近況？陸委會副主委透露：有進步

財團法人台港經濟文化合作策進會11日在台北華山園區舉辦「好友港節」活動，出席的策進會董事長、陸委會副主委詹志宏受訪時透露，台港官方互動「有進步」，目前聯繫已比先前更為直接、有效率，但實質太大進展還須雙方再努力。

詹志宏11日在「好友港節」開幕式後接受媒體訪問，本報記者問及，台港民間往來熱絡，官方層次的互動是否有無進展，詹志宏回應指，「我只能這樣講，有進步，但實質太大進展還需要雙方再努力」，他表示也能體諒香港公務員、跟我方對口這些部門「它們有它們的困難」。

至於具體的「進度」為何？他則透露，目前聯繫「都已經比以前更直接、更有效率」，而層級的部分，則涵蓋「以往的對口單位、對口人員」。

公開資料顯示，台灣與港、澳官方近年來關係陷入低谷，不僅香港在台灣的經濟貿易文化辦事處2021年停止運作，我方派駐香港的官員也幾乎盡數撤回；也一度傳出，陸委會要出售澳門國父紀念館的消息。不過2022年10月，陸委會主委邱太三曾指出，我方駐澳門辦事處3名官員簽證都已在有效期限內。此次則又進一步傳出台港雙方聯繫「有進度」。

此外，詹志宏在開幕式上提到，每個月有9萬多名的香港朋友來台灣觀光旅遊，是台灣人數最多的觀光客來源，過去5年有超過5萬位的香港朋友申請到台灣來居留、申請獲准到台灣定居的也超過了8,000人，這一些香港朋友加入台灣的社會，讓台灣社會更加多元、更有創意，更加讓大家能夠有一個包容的機會。

他表示，香港朋友為什麼喜歡到台灣，是因為希望能夠延續享受自由、民主、法治的一個生活方式，最近的地點就是台灣。「所以在台灣的我們社會應該儘量的能夠接納在台灣的這好幾萬的香港朋友們，也希望香港朋友在我們的努力協助之下，能夠早一天融入台灣的社會，讓大家和睦共處」。

至於有媒體問及港人在台灣遇到的困難，詹志宏則回應，投資移民是官方現在積極希望能夠協助的地方，「我們畢竟能量有限度」，希望結合在台灣已經獲得定居許可，或者正在申請核准的路上的，「但有豐富經驗的，酸甜苦辣都有」的這些香港朋友，一起共同協助需要幫忙的香港朋友。

對有港人表示申請兩、三年都無法獲准定居，他則強調，「有一些地方溝通比較不夠」，他重申主管機關對於不符核准定居的個案，「不是採取否決」，而是給他們一定時間去滿足這些條件，「但因為溝通不足，香港朋友認為為何還要再等半年、一年、兩年，事實上是給他們寬許時間來補足這些條件」，「只要合法申請，盡可能主管機關都願意幫忙，讓他們順利取得身分」。