王毅、秋葉剛男日前磋商 日政府：著眼於實現日中領導人會談

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9日在北京會見日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男並舉行中日高級別政治對話機制磋商。中國大陸《環球時報》11日報導，根據日本政府發布的消息，這次會談持續3個多小時。秋葉剛男著眼於實現日中領導人會談，提出了兩國之間一系列需要關切的問題，包括福島核污染水排海、台海情勢等。秋葉剛男也強烈要求中國撤銷有關日本水產品的進口限制。

大陸外交部在磋商結束當天的午夜發布訊息，王毅闡明了中方對目前中日關係的原則立場，指出了改善和發展中日關係的正確路徑。並強調日方應把希望盡快改善中日關係的表態體現在具體行動上。

對照日中官方各自釋出的訊息，日方提出大陸國家主席習近平與日首相岸田文雄在APEC舊金山峰會期間舉行會晤的要求，但中方似仍未首肯。在美中雙方已於昨10日晚同步發布「習拜會」確定登場的訊息後，「習岸會」能否舉行仍留下深深懸念。

環時將日方對此次會談的官方訊息及相關報導進行梳理。報導說，日政府發布的訊息稱，雙方還就巴以衝突、烏克蘭危機等國際議題交換意見，並同意繼續保持緊密溝通。

環時引述日本放送協會（NHK）網站9日報導說，秋葉剛男在會談後接受採訪時表示，「我們進行了富有成效的會談。我對會談內容感到滿意。」

環時報導，對於此次會談，日媒予以廣泛關注。日本《朝日新聞》10日分析認為，中日最大的議題是核污染水排海後，中國全面暫停進口日本水產品。儘管兩國間還有一些懸而未決的問題，日本一邊密切關注中美關係緩和，一邊仍希望建立去年11月中日領導人會談所達成的構建「具有建設性、穩定的日中關係」。

而日本《讀賣新聞》則稱，日中兩國正商議在美國舉行亞太經合組織領導人非正式會議期間舉行日中領導人會談，並打算繼續為實現該目標進行協調。