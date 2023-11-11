再有3貓熊返陸 貓熊外交終結？

旅居美國華盛頓的大陸大貓熊「美香」、「添添」，以及牠們的幼崽「小奇跡」自美搭乘專機於九日深夜抵達四川成都。三隻貓熊將被送到四川臥龍中華大貓熊苑神樹坪基地，接受約一個月隔離檢疫。而外媒多指「美香」一家的離開，象徵著大陸「貓熊外交」時代即將結束。

大貓熊「美香」及「添添」自從二○○○年起旅居美國華盛頓國家動物園，至今廿三年。牠們先是租借給美國十年，雙方後來又簽了兩次延期協議，每次延期五年，最後雙方同意再延期三年。

「美香」是在三年多前、二○二○年八月生下幼崽「小奇跡」，通常租借大貓熊的動物園須在幼崽三、四歲左右送回大陸，並在成年大貓熊年紀較大時將牠們送回國，美香現年廿五歲，添添廿六歲。

圖為先前在華盛頓國家公園的貓熊幼崽「小奇跡」的萌樣。（新華社）

中美「貓熊外交」始於一九七二年。當時美國總統尼克森對大陸進行劃時代的訪問，隨行的第一夫人帕特・尼克森向大陸國務院總理周恩來提到她喜愛大貓熊，說「我愛牠們」。不到兩個月，大陸就把一對大貓熊「玲玲」和「興興」送到了美國國家動物園。

紐約時報指出，從那時起，大貓熊在美國首都華盛頓的存在幾乎沒有中斷過，牠們成了中美關係的象徵。但，近來旅居美國的大熊貓已不斷返回大陸。美國孟菲斯動物園大熊貓原有兩隻大貓熊，「樂樂」於廿年租約到期前夕，今年二月初死亡，隨後「ㄚㄚ」因皮膚病掉毛事件，引發大陸網友質疑受到美方虐待，「ㄚㄚ」最後於四月下旬返回大陸。

美國華盛頓國家動物園「美香」一家三國昨天返回大陸後，美國境內目前剩下四隻大貓熊於亞特蘭大動物園內，據傳他們也將在明年租賃合約到期後返回大陸。

美國之音指出，美國不是唯一一個向大貓熊說再見的國家。英國愛丁堡動物園的一對大貓熊「陽光」及「甜甜」預定今年底送回大陸。東京上野動物園的「香香」、「永明」以及其雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」於今年二月結束「旅日」生涯，送返大陸。

芬蘭艾赫太里動物園今年初也傳出因「無法負擔飼養成本」，考慮將兩隻租借的大貓熊「金寶寶」、「華豹」提前送回大陸。