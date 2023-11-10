快訊

中職／天母慘案！威能帝8局13K史上最狂 桃猿11:0屠龍聽牌

談「拜習會」期待 陸外交部：就戰略性問題深入溝通

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸外交部稱，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及關於事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。（Getty Images）
大陸外交部稱，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及關於事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。（Getty Images）

大陸稍早宣布，應美國總統拜登邀請，大陸國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出APCE峰會。對此，大陸外交部網站晚間進一步說明，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及關於事關世界和平與發展的重大問題深入溝通，同時，習近平也將在APEC峰會上發表講話。

稍早，大陸外交部網站10日晚間公告，發言人華春瑩宣布，應美國總統拜登邀請，大陸國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC峰會（大陸稱之為亞太經合組織第三十次領導人非正式會議）。

接著，大陸外交部網站進一步發布發言人的「答記者問」內容，回應對於拜習會和APEC峰會的期待。

就「拜習會」，大陸外交部發言人說，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及關於事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。

至於APEC峰會，大陸外交部發言人表示，在APEC首次領導人會議召開三十周年之際，大陸國家主席習近平應邀出席會議，充分體現了中方的高度重視。

大陸外交部發言人表示，目前，世界經濟面臨許多不穩定不確定因素，各方期待亞太地區繼續發揮引擎作用，引領世界經濟成長。

大陸外交部發言人說，APEC是亞太地區重要經濟合作平台。 習近平將在會上發表重要講話，全面闡述中國對深化亞太合作、促進區域和世界經濟成長的重要主張。期待各方堅守亞太合作初心，聚焦地區迫切需求，深化團結合作，全面平衡落實2040年APEC布特拉加亞願景，推動會議取得正面成果，為亞太和世界成長注入新動力，攜手建構亞太命運共同體。

外交部 APEC 習近平

延伸閱讀

美中關係回暖或解凍？「拜習會」進入倒數計時 專家：管控矛盾求穩定

「拜習會」來了 陸外交部宣布習近平14至17日訪美

拜習會15日金山灣區登場 官員：拜登將籲中勿介入台、美選舉

要求釋放被拘留美國人 習拜會前民間呼聲起

相關新聞

貓熊外交時代終結？ 旅美貓熊「美香」一家返抵大陸

旅居美國華盛頓的大貓熊「美香」、「添添」，以及牠們的幼崽「小奇蹟」近日啟程返回大陸，經過19小時的航程，專機於9日晚間1...

陸頒治藏方略白皮書 中宣部：生存和發展權是首要人權

外界長期關注西藏的人權、宗教等問題，大陸國新辦10日召開記者會，發布《新時代黨（中共）的治藏方略的實踐及其歷史性成就》白...

陸海警放行 菲向仁愛礁軍艦運補生活物資

中菲仁愛礁衝突持續。菲律賓10日再度對仁愛礁發起運補任務，獲得大陸海警「作出臨時性特殊安排」而完成運補。這是今年8月下旬...

黎智英等國安案件恐「送中」？港律政司：極端情況才會

美國跨黨派國會議員日前提出「香港制裁法案」，要求將49名香港法官、檢控官及政府官員，其中包含多名國安法指定法官，列入制裁...

「拜習會」來了 陸外交部宣布習近平14至17日訪美

在各界關注下，中國大陸外交部10日宣布，大陸國家主習近平將於14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，並出席APEC峰...

任蘇州台協新會長 邱士楷：搭平台尋機會促蘇台商界合作

蘇州市台商協會9日換屆，由和成（中國）有限公司董事長邱士楷，任第十屆蘇州市台協會會長。邱士楷表示，任期內將組織各類商務活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。