談「拜習會」期待 陸外交部：就戰略性問題深入溝通

大陸稍早宣布，應美國總統拜登邀請，大陸國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出APCE峰會。對此，大陸外交部網站晚間進一步說明，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及關於事關世界和平與發展的重大問題深入溝通，同時，習近平也將在APEC峰會上發表講話。

稍早，大陸外交部網站10日晚間公告，發言人華春瑩宣布，應美國總統拜登邀請，大陸國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC峰會（大陸稱之為亞太經合組織第三十次領導人非正式會議）。

接著，大陸外交部網站進一步發布發言人的「答記者問」內容，回應對於拜習會和APEC峰會的期待。

就「拜習會」，大陸外交部發言人說，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及關於事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。

至於APEC峰會，大陸外交部發言人表示，在APEC首次領導人會議召開三十周年之際，大陸國家主席習近平應邀出席會議，充分體現了中方的高度重視。

大陸外交部發言人表示，目前，世界經濟面臨許多不穩定不確定因素，各方期待亞太地區繼續發揮引擎作用，引領世界經濟成長。

大陸外交部發言人說，APEC是亞太地區重要經濟合作平台。 習近平將在會上發表重要講話，全面闡述中國對深化亞太合作、促進區域和世界經濟成長的重要主張。期待各方堅守亞太合作初心，聚焦地區迫切需求，深化團結合作，全面平衡落實2040年APEC布特拉加亞願景，推動會議取得正面成果，為亞太和世界成長注入新動力，攜手建構亞太命運共同體。