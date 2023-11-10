200名兩岸與海外學子 福州體驗閩都文化和非遺技藝

「製作中草藥香囊、學習詠春拳。」來自福州、台灣、香港、澳門及海外約200名在榕求學青年學子，9日參加「青連兩岸 閩都尋福」兩岸青年傳統文化體驗營，近距離感受閩都文化和非遺技藝。

活動現場設置了壽山石、漆藝、中醫藥、詠春拳等非遺文化體驗項目，學子們現場聆聽非遺技藝傳承人們對非遺文化的介紹和展示，感受閩都文化的深厚底蘊和非凡魅力，與傳承人進行了熱烈的互動交流。

隨後，各組非遺傳承人帶領學子開展了製作壽山石工藝品、製作中草藥香囊、學習詠春拳、飄漆扇等生動有趣的非遺體驗活動。

來自福建省福州旅遊職業中專學校的20名非遺技藝相關專業師生一同參與本次交流活動，運用專業知識向台港澳僑青年學子講解展示閩都文化。

活動結束後，學子們紛紛展示非遺體驗成果，並分享體驗感受，進一步豐富了在榕學子的精神文化生活，促進台灣青年更好融入有福之州，以實際行動傳承中華優秀傳統文化，助力兩岸融合發展。