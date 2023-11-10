謝鋒：中美關係出現止跌回穩，但通往舊金山需重回峇里島

據中國駐美國大使館消息，11月9日，大陸駐美國大使謝鋒應邀出席「香港中美論壇」並發表視訊致詞。謝鋒說，在中國國家主席習近平和美國總統拜登引領下，在雙方共同努力下，近來中美關係出現了止跌的正面跡象。雙方開展了一系列高層交往，啟動了一系列對話機制，啟動了一系列交流合作，共同發出了穩定中美關係的正面訊號。當務之急，雙方要朝著實現舊金山元首會晤的目標共同努力。但要通往舊金山，需要重回峇里島共識。

消息說，這次論壇以「中美關係：變局與進展」為主題，包括美駐華大使伯恩斯、美駐華前大使博卡斯等中美戰略界、工商界等各界代表400餘人參加。

謝鋒在致詞中積極評價中美交流基金會為推動兩國人民建設性對話、促進中美交流合作的積極貢獻。他並說，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，不穩定性不確定性明顯增多，同時各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈，對美好生活的嚮往不可阻擋。過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，陷入建交以來最低谷，同時要求制止中美關係螺旋式下滑的呼聲越來越強烈。

謝鋒說，在習近平主席和美國總統拜登引領下，在雙方共同努力下，近來中美關係出現了止跌的正面跡象。雙方開展了一系列高層交往，啟動了一系列對話機制，啟動了一系列交流合作，共同發出了穩定中美關係的正面訊號。雙方都認為中美保持對話是有益且必要的，都希望中美關係盡快穩下來、爭取好起來，都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。

謝鋒表示，中美關係仍面臨嚴峻挑戰，穩定改善中美關係仍任重道遠。重中之重，是找到中美兩個大國新時期正確相處之道。習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，為新時期中美正確相處指明了方向。

他說，當務之急，雙方要朝著實現舊金山元首會晤的目標共同努力。要通往舊金山，需要重回峇里島共識，把兩國元首峇裡島會晤重要共識落實；需要做好全過程管理，對話前要營造良好氛圍，對話中要累積正面成果，對話後要紮實推動落實；需要美方與中方相向而行，用行動排除乾擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作。