普亭會張又俠 談軍事合作

俄羅斯總統普亭八日在莫斯科會見到訪的中共中央軍委副主席張又俠。普亭表示，俄中友好關係有利於維護世界和地區和平穩定，這與冷戰時期那種同盟關係完全不同。俄中兩軍各領域合作發展勢頭良好，為維護兩國戰略安全發揮了重要作用。俄方願與中方加強戰略溝通，提升務實合作水平，不斷推動兩國兩軍關係深入發展。

據新華社與俄羅斯衛星通訊社報導，當日上午，俄國防部長蕭依古為張又俠舉行歡迎儀式，並進行正式會談。

報導說，普亭請張又俠轉達對習近平主席的誠摯問候和美好祝福。他表示，近年來，兩國經貿關係快速發展，在聯合國、上海合作組織、金磚國家等國際多邊平台中保持密切協作。

張又俠說，兩軍關係是兩國關係高水準和特殊性的重要標誌。中方願與俄方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，進一步深化兩軍務實合作，共同維護兩國利益，維護世界和地區穩定。