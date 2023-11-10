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團客赴陸鬆綁 我籲陸對等開放

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
交通部長王國材表示，明年春節前會宣布團客赴陸禁令相關細節，已和旅行業談妥事前準備事宜。圖為桃園機場準備出境的旅客。記者季相儒／攝影
交通部長王國材表示，明年春節前會宣布團客赴陸禁令相關細節，已和旅行業談妥事前準備事宜。圖為桃園機場準備出境的旅客。記者季相儒／攝影

兩岸團客開放議題，直到十月底陸委會都仍堅持「雙向對等開放」，但交通部最近已宣布明年三月主動開放團客赴陸，等於自解禁團令。對於政策「髮夾彎」，陸委會僅再次呼籲北京「一起同步推動雙向團客交流」；官方也坦承，新疆車禍處理的ＳＯＰ讓政府覺得「我們真的是準備好了」。

陸委會副主委詹志宏昨天在例行記者會上表示，兩岸團客交流「雙向才有意義，單向只能凸顯大陸方面對他們老百姓自信心不夠」。他說，交通部現在已經評估到明年初，也給相關業者一定準備期間。他並未正面回應是否已跟陸方溝通，僅呼籲北京同步推動雙向團客交流，「我們會持續透過公開與各種管道與北京方面表達，還是應該要雙向恢復，兩岸才能比較正常恢復」。

至於政府的決策原則為何會改變？是否因為新疆死亡車禍發生導致民間與業界壓力而做調整？有無可能再將團客開放日期提前？詹志宏僅回應，兩岸交流「不是他們說了算或是我們說了算」，片面交流「沒有辦法讓交流活動恢復正常」。

他說，九月觀光署已經做好接待跟出團準備，「剛好準備好沒多久，我們就不幸遇到新疆死亡車禍」，處理ＳＯＰ讓官方「覺得說，我們真的是準備好了」。

原先陸委會多次重申兩岸旅遊諸多問題需要兩岸協商才能開放，目前是否已解決？詹志宏強調，官方已向業者說明，最好兩岸有小兩會可以談，但因為北京方面的態度旅行業者也清楚，「所以他們有自己溝通的管道，當然沒有辦法完全解決」。

他也提到，「交通部並沒有確定明年一定要開放，只是說有這樣的規畫方向」。

北京 陸委會 新疆

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