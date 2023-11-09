「防疫不能有破口」…陸生納健保惹議 陸委會：對外籍生提供一致性健康保障

陸生是否比照外籍生納入健保，近日引起社會關注。陸委會副主委兼發言人詹志宏9日表示，此前確實有不少立委對於陸生納入健保存有疑問，但經過三年疫情，政府發現「防疫真的不能有破口」，陸委會近期與部分立委與有疑慮的團體展開溝通後，最終意見傾向對到台灣就讀的「外來學生」皆「一致性」地提供好的健康保障。

自2011年政府開放陸生來台以來，因朝野意見分歧，陸生迄今未能比照外籍生納入健保制度。民進黨主席賴清德8日表態，健保牽涉的是健康人權，人權沒有國界，希望行政院研議相關政策，將陸生比照外籍生納入健保。但國民黨質疑，民進黨過去七年一擋再擋，一到選舉態度「良心發現」，態度出現髮夾彎。

陸委會9日召開例行記者會，針對媒體提問，陸委會是否有去民進黨團，說服立委不要反對陸生納入健保？詹志宏回應，疫情前有不少立委對此政策存有疑問，陸委會最近與一些立委，以及社會各界關心這個議題的團體，或者傾向保留態度、有疑問的團體進行說明溝通後，大家現在的意見傾向於「一致性」，意即只要「外來的學生」到台灣就讀，政府就提供好的健康保障。

詹志宏說，政府在三年疫情之後發現「防疫真的不能有破口」，這些同學（陸生）過去疫情三年不斷地找陸委會、海基會、教育部詢問「什麼時候可以打疫苗」，什麼時候可以有救助體系能協助，政府因此認為，這些外來學生應該也要同等的受到防疫體系的保護。

詹志宏表示，任何事情都有一個歷史演進的過程，兩岸的事情從二三十年前到現在每一項的政策，要開放也好、推動也好，都需要跟不同意見的人說明、溝通。

衛福部長薛瑞元8日表示，陸生納健保已有初步規畫，最快113學年上路，至於陸委會是否有更詳盡的時間表能向外界說明？詹志宏表示，相關政策要透過行政院會召集陸委會、衛福部、教育部、僑委會共同研議，由於牽涉法律跟執行的問題，執行機關也不同，「我認為是越快越好」。

大陸於3年多前單方面暫停陸生來台後，若不含延畢生，學士班陸生已於今年8月「清零」，僅剩碩士班、博士班有陸生，而根據陸生聯招會最新統計，112學年碩士、博士新生註冊人數僅378人。目前在台陸生總數約2,000人左右。