陸委會是否修法處理陸配「國籍」？副主委詹志宏：無積極必要

陸配參選案近期引起諸多關注，陸委會日前在新聞稿引述《國籍法》強調，國民有「雙重國籍」者，任公職應放棄他國國籍，不容我公務員同時向外國效忠。這個說法被專家與政治人物批評是「兩國論」，陸委會副主委詹志宏9日表示，不用無限上綱做「不必要的推想」，至於是否要修法處理大陸民眾「國籍」議題？他則強調目前「沒有積極必要」。

詹志宏9日在記者會上，就陸配徐春鶯擬參選立委如何「放棄國籍」表示，陸配身分移轉後就是「道道地地的中華民國國民」，國民要盡的責任跟義務、享有的權利，「一切照著中華民國所有的法律」，他重申，「這不是陸委會、《兩岸條例》有規定我們不去遵守，而是照著我們的法律規定」。

對於坊間不少人士批評陸委會在搞「兩國論」，詹志宏回擊，「如果把這些現行的法律的介紹的說明，就無限上綱、超乎異常的這種跳躍式的思維來做一些不必要的推想。我想這個是浪費大家的時間的」。

他還舉賴佩霞為例提到，「她做了一個很好的典範，依照法律她必須要這樣子來做才能夠符合參選的資格」。他建議徐春鶯可以看一看中國大陸的法律，「如何的條件之下可以去申請撤銷他們的國籍，法律有規定很詳細」。

至於前任南投縣議員、陸配史雪燕競選並擔任公職的案例，陸委會怎麼看？詹志宏則未回應，僅提到這些個案的問題，依照我們的法律是由任職的權責機關來做處理，主管機關會通知這些任職的主管機關，也就是地方政府的，他透露目前「有三位里長、一位村長」。如果有爭議，「我們中央主管部會再來跟他們來商量」。

至於本報記者詢問，請問陸委會如何看待大陸的「國籍」？大陸地區人民是否是中華民國人民，以及是否打算修訂《兩岸條例》，若衍生違憲爭議怎麼辦？詹志宏則回應，「違不違憲我們國家有國家的制度來做詮釋、做憲法上的解釋」。

他強調，陸委會處理的是兩岸人民的彼此之間在不同的身份的時候，在往來的過程當中，他的身份是什麼樣。「我們陸委會也好，《兩岸條例》也好，並沒有處理到國籍的問題」；至於修法，「目前並沒有積極的必要」。