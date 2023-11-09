防床蝨入侵 港府8日起在機場加強對旅客的宣導

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港高度戒備床蝨入侵，8日起在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單，提醒旅客注意並防範。（圖／取自香港特區政府新聞處官網）
香港高度戒備床蝨入侵，8日起在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單，提醒旅客注意並防範。（圖／取自香港特區政府新聞處官網）

根據香港特區政府8日晚間發布的新聞稿，近期部分海外地區出現臭蟲（亦稱「床蝨」）問題，為盡量減低臭蟲由海外傳入香港港社區的機會，香港食物環境衛生署（簡稱「食環署」）8日會同相關部門及機構，在各層面加強宣導工作，以提升旅客、旅遊業界和市民對防治臭蟲的認識。

香港食環署8日起在香港國際機場向旅客派發宣傳單，並聯同衛生署衛生防護中心港口衛生科提醒航空公司和機場管理局，注意飛機及機場的環境衛生。

此外，香港食環署署長楊碧筠8日也與飯店業界代表會面，向他們提供防治臭蟲的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。

港府發言人表示，資料顯示，臭蟲不會傳播疾病，但被叮咬後可能出現皮膚敏感及搔癢。因此港府快速採取行動，希望能盡量減低臭蟲由海外傳入香港社區的機會。

該發言人稱，臭蟲通常在人類睡眠的地方附近棲息，如床墊、地毯、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。要有效防治臭蟲，應從保持家居整潔著手，包括定期清潔、以熱水徹底清洗床單和衣物、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面隙縫等。

港府也提醒香港市民在外遊時應特別留意當地酒店房間或公共場所是否有臭蟲問題，返港回家後應仔細檢查行李是否有臭蟲藏匿，並在有需要時以熱水（攝氏60度）洗滌衣物，以避免把臭蟲帶回家中。

另，據韓聯社報導，南韓機場公社8日表示，由於臭蟲在南韓全國各地頻繁出現，公社將攜手民間防疫單位加強全國14座機場的臭蟲防治工作。

南航機場公社稱，將把所有機場內行李檢查室、休息設施、兒童樂園等高風險區域的防疫消毒次數，從原本的每周一次增至兩次，並設置大量的臭蟲誘捕裝置，以防臭蟲接觸旅客。

公社還要求各機場工作人員保持監控，一旦發現臭蟲應立即限制旅客出入相關區域，並通報進行消殺防治。

床蝨已經從法國、英國等地蔓延至南韓等亞洲地區。（美聯社）
床蝨已經從法國、英國等地蔓延至南韓等亞洲地區。（美聯社）

香港 機場 衛生署

延伸閱讀

北市防疫專責醫院放在哪？ 議員：不能皮球踢來踢去

中國副總理何立峰挺香港保持國際化特色、拓展朋友圈

譚耀宗：美祭制裁 國安55條恐被迫啟動 反連累某些人

杭州機場 開通紐澳航線

相關新聞

魏京生等民運人士成立新平台 探討解決中國問題

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤將於11日在美國舊金山舉行中國「國是會議」聯合新聞發布會，這是新成立的平台，將探討中國各...

言論緊縮 日學者：中港學生留日不回國情形增加

香港國安法與中國言論管制加劇，使得人在海外的中港留學生更加小心翼翼。日本學者阿古智子觀察，這確實造成一定的寒蟬效應，同時...

防床蝨入侵 港府8日起在機場加強對旅客的宣導

根據香港特區政府8日晚間發布的新聞稿，近期部分海外地區出現臭蟲（亦稱「床蝨」）問題，為盡量減低臭蟲由海外傳入香港港社區的...

拜習會前 中美軍控與防擴散磋商強調「保持溝通交流」

在美國總統拜登預計與大陸國家主席習近平於下周的舊金山APEC峰會期間會晤前，據大陸外交部網站，中美在華府舉行了軍控與防擴...

美中科技競爭氛圍中 參展進博會半導體美企增加

第6屆中國國際進口博覽會於上海舉行，多家美國半導體廠商參展，數量較過往增加。美光科技為第1次參展，其在今年5月被以「網路...

拜登、習近平確定11月15日會晤？ 大陸外交部未證實

中國大陸國家主席習近平是否赴美國舊金山出席APEC峰會，並與美國總統拜登舉行拜習會，是近期國際上的一大要事。對於已有美方官員表示拜習會將於11月15日舉行，大陸外交部8日下午在記者會上，針對俄羅斯塔斯社記者提問的相關問題，並未予以證實，僅強調通往舊金山「不能靠自動駕駛」，雙方要排除干擾、克服障礙。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。