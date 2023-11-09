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仇開明升任國台辦副主任

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
仇開明已升任國台辦副主任。記者陳政錄／攝影
仇開明已升任國台辦副主任。記者陳政錄／攝影

根據大陸國台辦官網昨日更新的訊息，國台辦研究局長仇開明已升任中共中央台辦、國務院台辦副主任，預計將繼續執掌對台政策研究、起草等相關工作。在龍明彪於今年三月卸任國台辦副主任後，隨著仇開明此次升職，加上陳元豐、潘賢掌，大陸國台辦現有三個副主任，與過去的「一正四副」編制格局相比，尚有一人待補。

公開資訊顯示，仇開明現年五十九歲，為法學博士、中共黨員，此前曾任國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」主任。

仇開明二○一九年在海峽兩岸關係學術研討會上曾表示，民進黨當局標榜的「國安危機」，並不是台灣民眾和社會安全受到威脅，而是民進黨當局執政權力地位面臨崩解，為此不惜綁架全體台灣民意。但不管台獨主張如何包裝，都已無法阻擋台灣民眾改善兩岸關係、分享大陸發展機遇、參與民族復興和祖國統一的宏偉進程。

去年中共二十大召開前，時任研究局長的仇開明曾與陳元豐一同出席由中共中宣部舉辦、介紹中共十八大以來對台工作成果的記者會。當時他曾表示，儘管當前台海形勢嚴峻複雜，面臨多重挑戰，但大陸對於解決台灣問題，實現祖國完全統一，既有戰略定力和歷史耐心，也充滿自信。

中共二十大 國台辦 主任

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