拜習會前 中美軍控與防擴散磋商強調「保持溝通交流」

在美國總統拜登預計與大陸國家主席習近平於下周的舊金山APEC峰會期間會晤前，據大陸外交部網站，中美在華府舉行了軍控與防擴散磋商，雙方強調應保持溝通交流，以增進互信、積累共識、管控分歧、探討合作。

據大陸外交部網站8日晚間發布，本月6日，大陸外交部軍控司司長孫曉波與美國國務院主管軍控事務的助理國務卿史都華，在華府舉行了軍控與防擴散磋商。

大陸外交部指出，雙方圍繞《不擴散核武器條約》、五核國合作、核安全、防擴散與出口管制、生化履約、外控安全和常規軍控等廣泛議題深入、坦誠、建設性交換了意見。 雙方強調應保持溝通交流，以增進互信、積累共識、管控分歧、探討合作。

大陸外交部稱，中方闡述了在軍控與防擴散問題上的立場和政策，強調中美應在相互尊重的基礎上開展對話合作。中方強調，雙方應秉持共同、綜合、合作、永續的安全觀，切實尊重彼此主權、安全與發展利益，增進戰略互信，致力於維護國際軍控與防擴散體系，實現世界持久和平與普遍安全。

據外媒引述美國官員表示，中美元首計畫將在舊金山APEC峰會期間，舉行雙邊會談。為此，近期大陸外交部長王毅和國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰陸續訪美，中美近日也進行了海事相關領域磋商，顯示中美各方面溝通正陸續恢復。

不過，大陸外交部發言人汪文斌今日在記者會上，回應「拜習會」議題時仍表示，中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力，同時，通往舊金山不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。