拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

大陸國家主席習近平是否符美國舊金山出席APEC峰會並與美國總統拜登舉行拜習會，是近期國際上的一大要事。對於已有美方官員表示拜習會將於11月15日舉行，大陸外交部並未予以證實，僅強調通往舊金山「不能靠自動駕駛」，雙方要排除干擾、克服障礙。

《日本經濟新聞》8日報導，一位美國政府高級官員週二告訴《日本經濟新聞》，美國總統拜登和中國國家主席習近平正在為一年內的首次峰會做準備，會議定於11月15日舉行。

報導稱，拜登將於 11 月 14 日開始訪問舊金山，同時亞太經合組織領導人會議將在該市舉行。如果與習近平舉行面對面會談，這將是兩國領導人自 2022年11月以來首次舉行此類會晤。

大陸外交部8日下午在記者會上，俄羅斯塔斯社記者提問，據報道，一名美國官員表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平計劃11月15日在舊金山亞太經濟合作組織峰會期間舉行雙邊會談，外交部能否證實這條新聞？外交部發言人汪文斌對此回應表示，中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。「同時，通往舊金山不會是一馬平川，不能靠『自動駕駛』，雙方要切實『重回峇里島』，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果」。

此前，美國媒體彭博社、港媒南華早報都已揭露，習近平11月15日預計將會出席門票要價2,000美元一張的美國商界晚宴，與一眾美國大型企業CEO齊聚。

大陸駐美大使謝鋒11月3日在美中貿易全國委員會成立50周年晚宴上以視訊致詞提到，在兩國領導人引領下和雙方共同努力下，中美關係近期出現了一些止跌企穩的積極跡象，兩國加強對話合作取得了一些積極進展，受到了兩國各界和國際社會普遍歡迎。「中共中央政治局委員、外交部長王毅剛剛成功訪美，下階段中美還有一系列高層交往」。

而大陸國家副主席韓正則於8日在新加坡重申，「我們願與美方加強各層次的溝通、對話，推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰」。