班禪首次向札什倫布寺僧人授戒 官媒：宗教地位提升

大陸西藏班禪額爾德尼近年來逐步開展佛事活動，近日首次在歷代班禪駐錫地札什倫布寺為僧人授戒。官媒指出，此次授戒「說明班禪已經具備收徒授戒的能力，標誌著班禪佛法造詣和宗教地位進一步提升，祥和、圓滿的授戒儀式也彰顯了班禪在宗教界的威望」。

第十世班禪額爾德尼．確吉堅贊於1989年猝逝，他是公認最後一位毫無疑義的班禪，在1949年6月由中華民國政府認證。現任十一世班禪額爾德尼．確吉傑布為1995年通過金瓶掣簽，經大陸國務院批准認定，現年已經33歲，並身兼大陸第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會委員；中國佛教協會副會長，中國佛教協會西藏分會會長等職。

官媒中國西藏網7日晚間報導指出，11月4日，即藏曆9月22日是藏傳佛教傳統的「降神節」（拉波堆慶），班禪額爾德尼．確吉傑布在札什倫布寺舉行為日喀則市江孜縣重孜寺生欽．旦巴熱傑活佛授予比丘戒暨為札什倫布寺部分年輕僧人傳授沙彌戒儀式。此次一共有28位受戒的年輕僧人。

報導對儀式過程指出，在手持黃傘、香爐和吹嗩呐的高僧護送引領下班禪緩緩步入拉讓殿，並與在場僧眾集體誦經。誦經儀式結束後，班禪就坐於拉讓殿寶座，4名高僧大德作為授戒眾，開始為僧人閉門授戒、剃度、賜法名、摸頂。此時，受戒僧人一一入座，兩手在胸前交叉，聽班禪引證經典告誡，並宣誓嚴守戒律。

報導強調「此次授戒說明班禪已經具備收徒授戒的能力，標誌著班禪佛法造詣和宗教地位進一步提升，祥和、圓滿的授戒儀式也彰顯了班禪在宗教界的威望」。

授戒儀式結束後，班禪還特別強調，當今世界戰亂頻仍、生靈塗炭，我們所幸生活在一個和平安寧的國度、偉大的國度，要倍加珍惜這個好時代，「感黨恩、聽黨話、跟黨走，樹牢『三個意識』，爭做『四好僧人』，潛心研修《五部大論》，嚴守戒律、服務信眾」。

班禪是藏傳佛教格魯派四大活佛之一，歷史上與之並列的有達賴喇嘛、章嘉呼圖克圖、哲布尊丹巴呼圖克圖，分別主管後藏、前藏、內蒙古與外蒙古的格魯派。其中章嘉呼圖克圖被政府封為「護國淨覺輔教大師」，國共內戰後隨國民政府遷台，並於1957年病逝於台大醫院。

值得一提的是，近日紐約時報也報導外蒙古的第十世哲布尊丹巴呼圖克圖牽動北京與蒙古關係的消息。報導指出，現年8歲的阿爾坦納（A. Altannar）於2023年3月由達賴喇嘛首度公開，文章強調，達賴喇嘛今年與阿勒坦那爾一起公開露面，是他維護自己對藏傳佛教影響力的做法，也是對中共政府聲稱擁有轉世靈童選定權的挑戰。此舉也讓蒙古為難，導致其與大陸的微妙關係變得緊張。

2016年11月達賴喇訪問蒙古，大陸外交部發言人耿爽當時表示，「蒙方在達賴竄訪問題上的錯誤做法，損害了中蒙關係政治基礎，對雙邊關係發展產生了消極影響」，大陸方面旋即取消了雙邊會談。

不過目前大陸與蒙古雙邊關係沒有明顯變化的跡象。10月27日大陸總理李強在吉爾吉斯參加上合組織政府首腦峰會期間，還與蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）會晤。李強當時提到，大陸願同蒙方「堅定支持彼此維護主權、獨立和領土完整，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持」。