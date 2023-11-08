快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

班禪首次向札什倫布寺僧人授戒 官媒：宗教地位提升

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸藏傳佛教班禪確吉傑布４日在札什倫布寺舉行傳授沙彌戒儀式，官媒指出這「標誌著班禪佛法造詣和宗教地位進一步提升，祥和、圓滿的授戒儀式也彰顯了班禪在宗教界的威望」。（圖／取自中國西藏網）
大陸藏傳佛教班禪確吉傑布４日在札什倫布寺舉行傳授沙彌戒儀式，官媒指出這「標誌著班禪佛法造詣和宗教地位進一步提升，祥和、圓滿的授戒儀式也彰顯了班禪在宗教界的威望」。（圖／取自中國西藏網）

大陸西藏班禪額爾德尼近年來逐步開展佛事活動，近日首次在歷代班禪駐錫地札什倫布寺為僧人授戒。官媒指出，此次授戒「說明班禪已經具備收徒授戒的能力，標誌著班禪佛法造詣和宗教地位進一步提升，祥和、圓滿的授戒儀式也彰顯了班禪在宗教界的威望」。

第十世班禪額爾德尼．確吉堅贊於1989年猝逝，他是公認最後一位毫無疑義的班禪，在1949年6月由中華民國政府認證。現任十一世班禪額爾德尼．確吉傑布為1995年通過金瓶掣簽，經大陸國務院批准認定，現年已經33歲，並身兼大陸第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會委員；中國佛教協會副會長，中國佛教協會西藏分會會長等職。

官媒中國西藏網7日晚間報導指出，11月4日，即藏曆9月22日是藏傳佛教傳統的「降神節」（拉波堆慶），班禪額爾德尼．確吉傑布在札什倫布寺舉行為日喀則市江孜縣重孜寺生欽．旦巴熱傑活佛授予比丘戒暨為札什倫布寺部分年輕僧人傳授沙彌戒儀式。此次一共有28位受戒的年輕僧人。

報導對儀式過程指出，在手持黃傘、香爐和吹嗩呐的高僧護送引領下班禪緩緩步入拉讓殿，並與在場僧眾集體誦經。誦經儀式結束後，班禪就坐於拉讓殿寶座，4名高僧大德作為授戒眾，開始為僧人閉門授戒、剃度、賜法名、摸頂。此時，受戒僧人一一入座，兩手在胸前交叉，聽班禪引證經典告誡，並宣誓嚴守戒律。

報導強調「此次授戒說明班禪已經具備收徒授戒的能力，標誌著班禪佛法造詣和宗教地位進一步提升，祥和、圓滿的授戒儀式也彰顯了班禪在宗教界的威望」。

授戒儀式結束後，班禪還特別強調，當今世界戰亂頻仍、生靈塗炭，我們所幸生活在一個和平安寧的國度、偉大的國度，要倍加珍惜這個好時代，「感黨恩、聽黨話、跟黨走，樹牢『三個意識』，爭做『四好僧人』，潛心研修《五部大論》，嚴守戒律、服務信眾」。

班禪是藏傳佛教格魯派四大活佛之一，歷史上與之並列的有達賴喇嘛、章嘉呼圖克圖、哲布尊丹巴呼圖克圖，分別主管後藏、前藏、內蒙古與外蒙古的格魯派。其中章嘉呼圖克圖被政府封為「護國淨覺輔教大師」，國共內戰後隨國民政府遷台，並於1957年病逝於台大醫院。

值得一提的是，近日紐約時報也報導外蒙古的第十世哲布尊丹巴呼圖克圖牽動北京與蒙古關係的消息。報導指出，現年8歲的阿爾坦納（A. Altannar）於2023年3月由達賴喇嘛首度公開，文章強調，達賴喇嘛今年與阿勒坦那爾一起公開露面，是他維護自己對藏傳佛教影響力的做法，也是對中共政府聲稱擁有轉世靈童選定權的挑戰。此舉也讓蒙古為難，導致其與大陸的微妙關係變得緊張。

2016年11月達賴喇訪問蒙古，大陸外交部發言人耿爽當時表示，「蒙方在達賴竄訪問題上的錯誤做法，損害了中蒙關係政治基礎，對雙邊關係發展產生了消極影響」，大陸方面旋即取消了雙邊會談。

不過目前大陸與蒙古雙邊關係沒有明顯變化的跡象。10月27日大陸總理李強在吉爾吉斯參加上合組織政府首腦峰會期間，還與蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）會晤。李強當時提到，大陸願同蒙方「堅定支持彼此維護主權、獨立和領土完整，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持」。

內蒙古 佛教 西藏

延伸閱讀

李明璇遭抹紅嗆見一個告一個 張博洋：怎不告中共官媒

聯合國88員工死於以哈戰爭 人權專員訪中東

為拜習會暖身…何立峰明來美 APEC前在舊金山會葉倫

蒙古婦人腹脹像快生產 求助員榮海外義診團

相關新聞

大陸與澳洲重啟中澳年度總理會晤 澳重申一個中國政策

大陸總理李強7日上午與澳洲總理艾班尼斯舉行會談，李強表示願與澳洲一道遵循經濟規律，堅持市場原則，避免把經貿問題泛政治化、...

《黑甲山的微光》看新疆「恐怖資本主義」

男人跟我們相隔三張桌子而坐。身穿黑色西裝外套與條紋馬球衫的他，看起來只是個普普通通的維吾爾中年人。他拿著手機，而且好像有重要的事情在講。配著用小玻璃杯喝的土耳其茶，陪我拿著一本叫《後街》（The Backstreets）的維吾爾小說邊讀邊討論的是一個朋友，他叫阿比利金。我們天天早上都這樣，已經好幾個禮拜了。問題是與我們相隔三張桌子而坐的男人，跟昨天是同一個。這種事情連著兩天，有點多了。

習近平：中國不搞網路霸權、網路空間陣營對抗與軍備競賽

據大陸新華社，大陸國家主席習近平今上午向2023年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式發表視頻致詞時表示，互聯網日益成為推動發展...

班禪首次向札什倫布寺僧人授戒 官媒：宗教地位提升

大陸西藏班禪額爾德尼近年來逐步開展佛事活動，近日首次在歷代班禪駐錫地札什倫布寺為僧人授戒。官媒指出，此次授戒「說明班禪已...

美中軍控會談美官員稱：中國幾乎沒有透露任何訊息

據路透社報導，中國本周在與美國的軍控談判中幾乎沒有透露任何訊息，也沒有安排後續會議，一位美國高級官員仍稱，討論具有建設性...

規模遠超諾曼第登陸？經濟學人：陸若侵台將陷補給困境

英國「經濟學人」報導，中國軍方研究顯示，登陸台灣需要動用的船隻、車輛與物資補給，將遠超過1944年美國盟軍用於諾曼第登陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。