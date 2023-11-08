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歐盟領導人12月將訪陸 陸學者：關係短期內難穩步提升

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
歐盟理事會主席米歇爾（中）和歐盟執委會主席范德賴恩（左）將於12月訪問北京。（法新社）
歐盟理事會主席米歇爾（中）和歐盟執委會主席范德賴恩（左）將於12月訪問北京。（法新社）

歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席米歇爾2人將於12月訪問大陸出席中歐領導人會晤，而大陸專家認為，大陸和歐盟都有穩定彼此關係、避免中歐關係出現中美關係那樣「大滑坡」的意願，但短期內中歐關係很難回到早年間穩步提升的狀態。

對於范德賴恩（Ursula von der Leyen）、米歇爾（Charles Michel）即將到訪大陸，大陸官媒環球時報8日援引北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建做出上述分析。

崔洪建認為，年底舉行中歐領導人會晤是中歐全面重啟雙邊交流機制、修復政治互信的又一重要步伐。總的來看，大陸和歐盟都有穩定彼此關係、避免中歐關係出現中美關係那樣「大滑坡」的意願，預計中歐關係將經歷「穩定—修復—前進」的過程，「但考慮到地緣政治等很多因素，在短期內中歐關係很難回到早年間穩步提升的狀態」。

他直言，北京方面一直希望歐盟形成一個「相對一致的、健康積極的對華立場」，但從目前情況看，歐盟似乎很難做到這一點。「不過，這也恰恰說明了中歐關係的複雜性」，不能指望通過短期的對話或互動就能解決雙方間所有的問題。對於中歐關係，「要給予更多的耐心」。

公開資料顯示，大陸與歐盟領導人會晤機制已舉辦23次，但上一次實體舉行，是2019年4月於比利時；據今最近的2020年、2023年兩次則都是視訊進行。

另外，據中共中聯部7日消息，中聯部副部長郭業州近日率團訪問德國，出席第十屆「一帶一路中德經濟合作對話會」，郭業州表示，兩國「應以開放包容的心態開展合作，共同發揮互補優勢，為雙方經濟發展和地方合作創造新的增長點」。

中共駐德大使吳懇則強調，雙方建交51年來的實踐證明，「制度差異和觀念分歧從來沒有阻礙中德合作」。他提到，只要雙方堅持客觀理性的相互認知，秉持相互尊重、平等互惠理念，就能實現雙贏。「防風險與合作並不對立，不合作才是中德關係最大的風險」。

歐盟 北京

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