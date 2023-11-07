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陸深改委：推動國有資本向國安及經濟領域行業集中

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央總書記習近平。新華社資料照片
中共中央總書記習近平。新華社資料照片

中共總書記習近平7日主持召開中共中央全面深化改革委員會第三次會議，要求健全自然壟斷環節（具壟斷性的行業領域）監管體制機制，增強國有經濟對自然壟斷環節控制力，更好保障國家安全。要求國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中。

據央視新聞，習近平表示，國有資本經營預算是國家預算體系的重要組成部分，要完善國有資本經營預算制度，擴大實施範圍，強化功能作用，健全收支管理，提升資金效能。

會議指出，預算工作體現官方意志，要推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性、戰略性新興產業集中。

會議表示，電氣、油氣、鐵路等行業的網絡環節具有自然壟斷屬性，是國有經濟布局的重點領域。要對自然壟斷緩解開展壟斷性業務和競爭性業務的範圍進行監管，防止利用壟斷優勢向上下游競爭性環節延伸。

會議審議通過了《關於全面推進美麗中國建設的意見》、《關於進一步完善國有資本經營預算制度的意見》、《關於健全自然壟斷環節監管體制機制的實施意見》、《關於加強專家參與公共決策行為監督管理的指導意見》等多個文件。

習近平 機制

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