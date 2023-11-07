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王毅見澳洲外長：汲取近年中澳關係出現曲折的教訓

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部長王毅6日告訴澳洲外長黃英賢，這幾年中澳關係出現一些曲折，教訓值得汲取。（新華社）
大陸外交部長王毅6日告訴澳洲外長黃英賢，這幾年中澳關係出現一些曲折，教訓值得汲取。（新華社）

據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅6日在北京會見澳洲外長黃英賢時表示，中澳之間既無歷史恩怨，也無現實衝突，共同利益遠大於分歧。這幾年中澳關係出現一些曲折，教訓值得汲取。

王毅說，去年大陸國家主席習近平與澳洲總理艾班尼斯在峇里島舉行會晤，為兩國關係改善和發展指明了方向，「此後我們每次見面，相互理解就增進一分，改善關係進程就向前邁進一步」。

他指出，艾班尼斯此次訪問中國大陸是中澳關係的一件大事，相信在雙方共同努力下一定會取得成功，在「重整行裝再出發」基礎上，推動兩國「攜手合作向未來」。

黃英賢則表示，艾班尼斯此訪正值澳洲前總理惠特蘭（Edward Gough Whitlam）訪華50周年，具有特殊意義。黃英賢說，「我們高興地看到，雙方近來在貿易等領域對話合作取得積極進展，妥善處理分歧，關係不斷改善。發展對華關係符合澳方利益。澳方期待此訪取得積極成果，推動兩國關係進入新階段。」

惠特蘭1972年12月21日在當選總理後的數周內就正式承認中華人民共和國，並與北京建立正式外交關係，因此被稱為「中澳建交之父」。

王毅強調，中方一貫認為，雙方應更多聚焦積極正面議程，理性友善包容地看待對方，奉行積極務實客觀的政策，相向而行，妥處分歧，擴大合作，形成不斷向上的良性循環，確保中澳關係持續健康穩定發展。

艾班尼斯 澳洲 王毅 中共

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