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美駐陸大使：不尋求美中經濟脫鉤

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導

美國駐中國大陸大使伯恩斯昨出席上海進博會「美國食品與農業館」開幕式，他強調，中美經貿合作非常重要，美國並不尋求與中國經濟脫鉤。他並稱，中國是美國出口的最大目的地，也是第三大貿易夥伴，進博會是展示美國產品的好機會。

伯恩斯接受媒體聯訪時表示，僅代表美國政府表達，很高興來到上海參加進博會，這也展現了美國對於美中關係的承諾；美國財政部長葉倫多次表示，不尋求美中經濟脫鉤，尋求推進美國和中國間的雙邊貿易。

就美中近期互動，伯恩斯指出，美國對於最近美中高層一系列會議感到非常高興，這一系列會議幫助穩定美中關係；當然，美中間有很多存在歧見的議題，這些議題仍然存在，也很重要，「我們確實有能力在高層間展開更好的溝通，我認為中美雙方對此都感到高興」。

上海美國商會、美國農業部合作參展，在進博會開設美國食品與農業館，這是美國政府首次設立官方展館，由來自州政府、國家級農產品協會、農產品出口商、食品製造、食品包裝等十七家參展。

上海美國商會會長鄭藝受訪指出，若中美關係緊張，伯恩斯就不會出席展會，因此可解讀為兩國政府關係恢復的跡象，希望中美關係能夠繼續改善。

就美中關係，鄭藝表示，今年總體來說有些好的跡象，像是雙邊高層互訪，外交關係沒有溝通一定不行，若雙方有不同見解，至少能了解問題，解決歧見。現今（美中）相較氣球事件時，溝通明顯多了一些。

他坦言，中美有許多競爭關係，但從企業來說，沒有合作空間就很難生存，希望在管控競爭之下，仍有合作空間。如果有科技類出口限制，就要明確界定，「所謂小院高牆，小院多小？高牆又是多高？」鄭藝說，儘管現在大陸經濟增速放慢至百分之五左右，但大陸經濟體量很大，很多美國企業還是看好大陸市場。

美國商會

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