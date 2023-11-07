聽新聞
test
0:00 / 0:00

為拜習會營造氣氛 何立峰將赴美

聯合報／ 記者陳言喬賴錦宏、國際中心／綜合報導
大陸國務院副總理何立峰（右）七月在北京會見到訪的美國財政部長葉倫（左）。（中新社）
大陸國務院副總理何立峰（右）七月在北京會見到訪的美國財政部長葉倫（左）。（中新社）

中國大陸外交部發言人汪文斌昨宣布，應美國財政部長葉倫邀請，中共政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人（負責人）何立峰將於十一月八日至十二日訪問美國。美國財政部六日表示，葉倫九日至十日將在舊金山會見何立峰，凸顯美國有意在十一月中旬主辦亞太經合會（APEC）領導人峰會前，深化美中剛起步的經濟對話。

路透報導，美國財政部表示，這場會議還將召開由美國財政部、大陸財政部和央行於十月啟動的新經濟和金融論壇。葉倫七月已首次與何立峰會面，當時她訪問北京，試圖穩定不斷惡化的美中關係。

報導指出，一位美國財政部高階官員淡化了「葉何會」將產生具體成果的想法，表示這不是「我們以物易物」的政策貿易情況。但這位官員表示，葉倫的一個關鍵目標是更加了解新的美中經濟溝通管道將如何運作，以及如何確保這個管道不易受到衝擊，並稱雙方互動將更加頻繁。

由於各界日益擔心大陸將向美國和全球市場傾銷更多產品，預計葉倫將警告何立峰，不要對大陸國有企業進行大規模補貼或將美國企業拒之門外。

拜登政府定本月十一日至十七日接待APEC部長和領導人，美國總統拜登計畫在這次峰會期間與大陸國家主席習近平會面。

為營造拜習會氣氛，中美近來頻頻展開多項部級與司局級的溝通磋商，包括中美六日在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，雙方就國際軍控條約履約、防擴散等廣泛議題進行交流。此前則是大陸氣候特使解振華於四日至七日，赴美與美國氣候特使柯瑞進行會談。

此外，大陸駐美大使謝鋒在美中貿委會成立五十周年晚宴發表談話，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象，下階段中美還有一系列高層交往。

但他也稱，中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要遵循相互尊重、和平共處、合作共贏等原則。中美完全可以相互成就、共同繁榮。

美國 財政部

延伸閱讀

美股盤前重點／特斯拉擬推平價電動車、花旗傳裁員至少10%

為「拜習會」營造氣氛 中共中央金融委主任何立峰赴美與美財長磋商

ABC民調 76%受訪者：美正走向錯誤方向

美大選民調川普領先 拜登在六搖擺州有五個落後

相關新聞

習近平會澳總理：陸在亞太不搞小圈子

中國大陸國家主席習近平昨在北京會見澳洲總理艾班尼斯時表示，中澳恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路，推動中澳全面...

美駐陸大使：不尋求美中經濟脫鉤

美國駐中國大陸大使伯恩斯昨出席上海進博會「美國食品與農業館」開幕式，他強調，中美經貿合作非常重要，美國並不尋求與中國經濟...

陸出入境10新政／明年起 台胞證在閩可「網上辦」

中國大陸出入境管理局昨公布，為落實「支持福建建設兩岸融合示範區的意見」，將推出十項出入境新措施，並於明年一月一日起實施，...

為拜習會營造氣氛 何立峰將赴美

中國大陸外交部發言人汪文斌昨宣布，應美國財政部長葉倫邀請，中共政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人（負責人）何立...

美提制裁港司法人員 港媒稱將使黎智英送大陸審訊

美國跨黨派議員要求制裁49名香港法官、檢控官及政府官員等，多份香港親政府報章刊文表示，法案是衝著壹傳媒創辦人黎智英案而來...

大陸副總理何立峰已任中共中央金融委員會辦公室主任

大陸官方媒體報導顯示，中共政治局委員、大陸副總理何立峰已出任中共中央金融委員會辦公室主任、中共中央金融工作委員會書記。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。