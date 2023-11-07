為拜習會營造氣氛 何立峰將赴美

中國大陸外交部發言人汪文斌昨宣布，應美國財政部長葉倫邀請，中共政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人（負責人）何立峰將於十一月八日至十二日訪問美國。美國財政部六日表示，葉倫九日至十日將在舊金山會見何立峰，凸顯美國有意在十一月中旬主辦亞太經合會（APEC）領導人峰會前，深化美中剛起步的經濟對話。

路透報導，美國財政部表示，這場會議還將召開由美國財政部、大陸財政部和央行於十月啟動的新經濟和金融論壇。葉倫七月已首次與何立峰會面，當時她訪問北京，試圖穩定不斷惡化的美中關係。

報導指出，一位美國財政部高階官員淡化了「葉何會」將產生具體成果的想法，表示這不是「我們以物易物」的政策貿易情況。但這位官員表示，葉倫的一個關鍵目標是更加了解新的美中經濟溝通管道將如何運作，以及如何確保這個管道不易受到衝擊，並稱雙方互動將更加頻繁。

由於各界日益擔心大陸將向美國和全球市場傾銷更多產品，預計葉倫將警告何立峰，不要對大陸國有企業進行大規模補貼或將美國企業拒之門外。

拜登政府定本月十一日至十七日接待APEC部長和領導人，美國總統拜登計畫在這次峰會期間與大陸國家主席習近平會面。

為營造拜習會氣氛，中美近來頻頻展開多項部級與司局級的溝通磋商，包括中美六日在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，雙方就國際軍控條約履約、防擴散等廣泛議題進行交流。此前則是大陸氣候特使解振華於四日至七日，赴美與美國氣候特使柯瑞進行會談。

此外，大陸駐美大使謝鋒在美中貿委會成立五十周年晚宴發表談話，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象，下階段中美還有一系列高層交往。

但他也稱，中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要遵循相互尊重、和平共處、合作共贏等原則。中美完全可以相互成就、共同繁榮。