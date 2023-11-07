聽新聞
test
0:00 / 0:00
為拜習會營造氣氛 何立峰將赴美
中國大陸外交部發言人汪文斌昨宣布，應美國財政部長葉倫邀請，中共政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人（負責人）何立峰將於十一月八日至十二日訪問美國。美國財政部六日表示，葉倫九日至十日將在舊金山會見何立峰，凸顯美國有意在十一月中旬主辦亞太經合會（APEC）領導人峰會前，深化美中剛起步的經濟對話。
路透報導，美國財政部表示，這場會議還將召開由美國財政部、大陸財政部和央行於十月啟動的新經濟和金融論壇。葉倫七月已首次與何立峰會面，當時她訪問北京，試圖穩定不斷惡化的美中關係。
報導指出，一位美國財政部高階官員淡化了「葉何會」將產生具體成果的想法，表示這不是「我們以物易物」的政策貿易情況。但這位官員表示，葉倫的一個關鍵目標是更加了解新的美中經濟溝通管道將如何運作，以及如何確保這個管道不易受到衝擊，並稱雙方互動將更加頻繁。
由於各界日益擔心大陸將向美國和全球市場傾銷更多產品，預計葉倫將警告何立峰，不要對大陸國有企業進行大規模補貼或將美國企業拒之門外。
拜登政府定本月十一日至十七日接待APEC部長和領導人，美國總統拜登計畫在這次峰會期間與大陸國家主席習近平會面。
為營造拜習會氣氛，中美近來頻頻展開多項部級與司局級的溝通磋商，包括中美六日在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，雙方就國際軍控條約履約、防擴散等廣泛議題進行交流。此前則是大陸氣候特使解振華於四日至七日，赴美與美國氣候特使柯瑞進行會談。
此外，大陸駐美大使謝鋒在美中貿委會成立五十周年晚宴發表談話，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象，下階段中美還有一系列高層交往。
但他也稱，中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要遵循相互尊重、和平共處、合作共贏等原則。中美完全可以相互成就、共同繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言