習近平會澳總理：陸在亞太不搞小圈子

中國大陸國家主席習近平昨在北京會見澳洲總理艾班尼斯時表示，中澳恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展，符合兩國共同利益，他並稱，「小圈子解決不了全球面臨的大挑戰」。艾班尼斯表示，他談到了美中之間的「護欄」，這很重要。他並指出，澳方堅持一個中國政策，願與中方積極推進兩國關係。

綜合外電和港媒，艾班尼斯昨在北京記者會上指出，他在和習近平的會晤中，提出地區所需的和平與安全。他說，他談到了美中之間的「護欄」和軍事合作，這很重要。

艾班尼斯說，兩人在會面中談及發生在世界不同地方的衝突，包括俄烏戰爭和以哈戰爭。他還說，對澳洲和中國之間的積極接觸感到滿意。

艾班尼斯此次訪中，是澳洲總理時隔七年再次訪問北京，象徵中澳關係大幅改善。此前中澳關係陷入低盪，涉及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）計畫所引發的地緣政治對立，甚至延伸到經貿領域，包括澳洲禁止華為參與５Ｇ網路建設競標，中方則對煤炭、大麥和葡萄酒等澳洲商品課徵懲罰性關稅。

工黨籍的艾班尼斯去年五月上任後，力圖改善對中關係，中澳關係逐漸轉好。

央視報導，習近平昨在人民大會堂會見艾班尼斯。他表示，中澳同為亞太地區國家，二十國集團重要成員，兩國沒有歷史恩怨糾葛。沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任，相互成就的夥伴，雙方應在世界深刻變化中，把握中澳關係正確發展方向。

習近平稱，中澳兩國應該順應時代潮流。從兩國共同利益出發，共同構建平等相待，求同存異、互利合作的中澳關係，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展，這符合兩國和兩國人民的共同利益。

他並稱，小院高牆、脫鉤斷鏈或者去風險，本質上都是保護主義，違背市場規律，也違背人類社會發展潮流。中國在亞太不搞排他性小圈子，不搞集團政治、陣營對抗，「小圈子，解決不了全球面臨的大挑戰；小集團，適應不了當今世界的大變局」，對那些把亞太地區搞亂的企圖，一是要警惕，二是要反對。

習近平說，中澳要在和平共處中增進相互理解和信任，充分發揮中澳自由貿易協定潛能。拓展氣候變化、綠色經濟等新興領域合作，維護全球和區域自由貿易體系。

據中方發布，艾班尼斯表示，澳中兩國政治體制不同，有分歧很正常，但不應讓分歧定義兩國關係。澳中兩國擁有廣泛共同利益，對話合作才是正確選擇，「澳方堅持一個中國政策」。