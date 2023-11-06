澳洲總理見習近平 艾班尼斯稱：澳方堅持一中政策

闊別7年，並經歷近幾年中澳關係的低盪，澳洲總理艾班尼斯訪華，並於今天在北京會見大陸國家主席習近平。艾班尼斯表示，澳方堅持一個中國政策，願同中方積極推進兩國關係穩定發展，密切經貿往來。

央視新聞報導，1月6日下午，習近平在人民大會堂會見來華進行正式訪問的澳大利亞總理艾班尼斯。習近平表示，今年是惠特拉姆總理訪華50周年，「你這次訪問可以說是承前啟後，繼往開來」。

習近平說，在雙方共同努力下，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。中澳同為亞太地區國家，20國集團重要成員，兩國沒有歷史恩怨糾葛。沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任，相互成就的夥伴，雙方應該在世界大事的深刻變化中。

把握中澳關係正確發展方向，從本國優先的角度看，世界是狹小，擁擠的。時時都是風險和競爭，從命運與共的角度看，世界是寬廣博大的。

習近平表示，處處都有機遇和合作，在全球性危機的驚濤駭浪中，各國不是各自乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上，中澳兩國應該順應時代潮流。

從兩國共同利益出發，共同構建平等相待，求同存異，互利合作的中澳關係，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展，這符合兩國和兩國人民的共同利益，符合地區國家的共同期待，也有利於國際社會更好應對世界百年變局帶來的各種風險挑戰。

習近平強調，當前世界經濟不穩定，不確定難預料因素增多。各國經濟都面臨不小挑戰，面對複雜的外部環境，中國經濟頂住了壓力，穩定了規模，提升了品質，中國發展仍然具有良好支撐基礎和諸多有利條件，中國將以自身穩定發展，為不確定的世界經濟帶來寶貴的確定性。

中國的發展離不開世界，世界的發展也需要中國。小院高強脫鉤斷鏈或者去風險，本質上都是保護主義，違背市場規律，科技發展規律，也違背人類社會發展潮流。

中國奉行互利共贏的開放戰略，推動構建新發展格局，以中國實現代化，全面推進強國建設，民族復興偉業。這將為包括澳大利亞在內的世界各國帶來前所未有的機遇。

習近平說，中澳要在和平共處中增進相互理解和信任，在互利合作中實現共同發展，充分發揮中澳自由貿易協定潛能。拓展氣候變化，綠色經濟等新興領域合作，維護全球和區域自由貿易體系，為兩國企業投資經營提供良好營商環境。

兩國政府要支持立法機構、政黨、智庫、青年、地方開展交流，為人員往來創造更多便利條件，增進兩國人民相知相親。築牢兩國友好的民意基礎，中國在亞太地區不搞排他性小圈子。不搞集團政治，不搞陣營對抗。

小圈子，解決不了全球面臨的大挑戰；小集團，適應不了當今世界的大變局，對那些把亞太地區搞亂的企圖，我們一是要警惕，二是要反對，中方願同澳方開展更多三方多方合作。支援南太平洋國家增強發展韌性，應對氣候變化等挑戰，在開放包容中維護亞太地區和平穩定。

央視新聞報導稱，艾班尼斯表示，近年來，中國在脫貧和發展方面取得驚人成就，中國長期穩定，持續發展，使澳大利亞和世界獲益良多。

雙方應該相互尊重，平等互利，保持溝通交流，增進理解與合作，實現互利共贏。中國人民同樣有發展的權利，「我對中國經濟的前景始終持積極和樂觀態度」。

他說，澳中兩國政治體制不同，有分歧很正常，但不應讓分歧定義兩國關係。澳中兩國擁有廣泛共同利益，對話合作才是正確選擇，澳方堅持一個中國政策。

願同中方積極推進兩國關係穩定發展，密切經貿往來，加強在清潔能源，氣候變化等領域合作。為兩國人民帶來更多福祉，澳方願同中方就南太平洋島國論壇等地區事務。