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大陸副總理何立峰已任中共中央金融委員會辦公室主任

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸副總理何立峰已出任中共中央金融委員會辦公室主任、中共中央金融工作委員會書記。圖為何立峰9月25日出席第10次中歐經貿高層對話聯合記者會。（路透社）
大陸副總理何立峰已出任中共中央金融委員會辦公室主任、中共中央金融工作委員會書記。圖為何立峰9月25日出席第10次中歐經貿高層對話聯合記者會。（路透社）

大陸官方媒體報導顯示，中共政治局委員、大陸副總理何立峰已出任中共中央金融委員會辦公室主任、中共中央金融工作委員會書記。

由中國人民銀行主管的大陸金融時報6日報導，何立峰3日以中共中央金融委員會辦公室主任、中共中央金融工作委員會書記的身分，出席中央金融工作委員會會議。

會議強調，金融系統要堅定不移走好中國特色金融發展之路，全面加強中共對金融工作的領導，著力推動金融強監管、防風險和高質量發展，加快建設金融強國。

大陸官方在今年3月的中共中央機構改革中，組建了中央金融委員會和中央金融工作委員會；並設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委的辦事機構，列入中央機構序列。

何立峰在10月29日也以中共中央財經委員會辦公室主任的身分，在北京會見法國總統外事顧問博納。

這是何立峰首次以中央財辦主任的身分出席活動。此前，這一職位由大陸國務院前副總理劉鶴擔任了十年。劉鶴被視為習近平人馬。

中共 主任

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