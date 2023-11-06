聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸副總理何立峰已任中共中央金融委員會辦公室主任
大陸官方媒體報導顯示，中共政治局委員、大陸副總理何立峰已出任中共中央金融委員會辦公室主任、中共中央金融工作委員會書記。
由中國人民銀行主管的大陸金融時報6日報導，何立峰3日以中共中央金融委員會辦公室主任、中共中央金融工作委員會書記的身分，出席中央金融工作委員會會議。
會議強調，金融系統要堅定不移走好中國特色金融發展之路，全面加強中共對金融工作的領導，著力推動金融強監管、防風險和高質量發展，加快建設金融強國。
大陸官方在今年3月的中共中央機構改革中，組建了中央金融委員會和中央金融工作委員會；並設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委的辦事機構，列入中央機構序列。
何立峰在10月29日也以中共中央財經委員會辦公室主任的身分，在北京會見法國總統外事顧問博納。
這是何立峰首次以中央財辦主任的身分出席活動。此前，這一職位由大陸國務院前副總理劉鶴擔任了十年。劉鶴被視為習近平人馬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言