黃埔百年／張自忠將軍後人 張慶成：抗戰精神不可忘

黃埔軍校明年將滿建校百年，對於作為殉國將軍張自忠之孫，叔叔也是黃埔軍校生的張慶成而言，他坦言，從小就聽說各個將士在民族危難時刻，挺身而出的故事，除了他的爺爺，還有黃埔軍校畢業生、學員，以及全國各方先烈，認為正是有這樣的精神，中華民族才能傳承數千年屹立不搖，兩岸都應該珍惜、傳承，並協手合作。

張自忠1981年出生，原為西北軍系將領，後接受中央政府改編，抗戰爆發後升任國民革命軍第五十九軍軍長、第卅三集團軍總司令兼第五戰區右翼兵團司令，曾參與臨沂保衛戰、徐州會戰、武漢會戰、隨棗會戰與棗宜會戰等，1949年在棗宜會戰中，被日軍數倍兵力包圍在宜城市板橋店鎮南瓜店附近，死守殉國，追授二級上將，為抗日戰爭中陣亡軍銜最高者。

對於黃埔軍校建校將滿百年，現居四川成都的張慶成在近日受訪時，分享了他理解的黃埔精神，以及抗戰精神。他說，黃埔精神和抗戰精神其實是一致的，就是中華民族在成長、前進的過程中，總有很多人為此付出，在危難中挺身而出，不怕犧牲。

他感慨的說，以他祖父為例，殉國時僅49歲，不過和他一同殉國的其實還有很多士兵，他們沒有留下名字，甚至沒有墓碑，年齡還更輕，同樣都是中華民族的脊樑。因此，這種不屈不撓的奮鬥精神，希望後人不要忘記，能夠延續下去。

張慶成認為，他希望這種精神，能夠激勵往後一代又一代的年輕人，為了中華民族崛起，勇於付出，遇到困難時能不放棄。

至於近年來，兩岸關係走向緊張，他認為，很多事情如果隔閡久了，就會產生不理解、不信任或是誤判，只有透過多交流，互相理解，才能化解分歧，攜手努力。