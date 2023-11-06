蔡政府擋兩岸同婚 同志困惑：異性婚沒國安疑慮嗎

匆匆趕到桃園機場搭機赴美，羅平（化名）這次是去洛杉磯，開始和北京男友的美國生活。他難掩氣憤地說：「努力了快五年，兩岸同婚依然無解，政治明白侵犯人權，所謂平權只是被利用的工具。」但他仍未放棄和男友來台結婚，一起在寶島生活的努力。高雄的莊奇偉（化名）也遭同樣歧視對待，他感嘆：「我們是被國家遺忘的人！」

在紐西蘭的羅蘭和上海女友俞小平，兩人曾在台南戶政機關註記（註明伴侶關係），卻不能結婚，也無法回台生活。羅蘭說，本計畫婚後在台灣以人工生殖方式生小孩，如今結婚遙遙無期，只能窩在奧克蘭，她直言，台灣同婚法現在看來只是一場騙局。

台灣同婚專法通過四年多來，兩岸同性伴侶被執政黨以各種理由阻撓，無法結婚，來台團聚也不易。有一批人天天向陸委會、移民署、內政部、法務部陳情，他們覺得自己「快要溺亡了」。

羅平說，二○○七年他到北京工作，隔年遇到湖北人潘碩（化名），兩人交往不久就同居，如同一般夫妻。二○一八年傳出台灣可能通過同婚法，兩人開始期待來台生活，房子、車子、甚至連工作都找好。隔年同婚法通過，他們請十幾位北京朋友吃飯慶祝，誰知一切就像煙火，只燦爛幾秒。他提到，今年七月初，他在榮總手術，潘碩向台灣各部會陳情，盼來台探視，直到八月下旬才以專案獲准，「萬一我在手術中死亡，豈不是天人永隔？」

莊奇偉為爭取和在大連的男友結婚，幾乎每隔一天就打電話給陸委會。他質疑，政府允許兩岸異性伴侶結婚，卻不許同性結婚，異性就沒「國安疑慮」嗎？他說，自己是高雄人，全家都綠，但看高喊兩性平權、人權至上的執政黨，如此對待兩岸同性伴侶，「這樣的黨要怎麼投得下去？」