積極籌備「拜習會」 中美日前舉行外交政策磋商

中美正為預計本月稍晚舉行的「拜習會」積極準備。根據大陸外交部4日深夜發布的新聞稿，11月1日，大陸外交部政策規劃司司長苗得雨在維也納與美國國務院政策規劃司司長艾哈邁德舉行中美外交政策磋商。雙方圍繞國際地區形勢、各自內外政策及其他共同關心的問題交換了意見。

首輪中美海洋事務磋商本月3日也在北京舉行，由大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與美國國務院負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客共同主持會議，兩國涉海部門和國防部代表參加。

大陸外交部稱，雙方圍繞海上形勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題坦誠、深入、建設性地交換了意見。雙方強調應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。

中方闡述了在涉海問題上的政策立場，對美國加大地區軍事部署、針對中方頻繁開展抵近偵察、慫恿支持南海當事國侵權挑釁等表達嚴重關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，停止介入地區國家海上爭議，為地區和平穩定發揮建設性作用。

另，中美本周還將在華盛頓就國際軍控條約履約防擴散等議題進行對話交流。據悉，美方將由負責軍控事務的國務院助理國務卿史都華代表，大陸則由外交部軍控司司長孫曉波出席。大陸氣候變化事務特使解振華本月4日至7日也與美國氣候特使柯瑞在美國加州進行會談。據大陸生態環境部日前發布的新聞稿，雙方將圍繞推進應對氣候變化行動與合作、支持聯合國氣候變化杜拜大會成功舉辦等議題深入交換意見。

大陸外交部副部長馬朝旭本月1日會見《全面禁核試條約》組織籌委會臨時技秘處執行秘書弗洛伊德時表示，中國積極踐行大陸國家主席習近平提出的全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持真正的多邊主義，奉行防禦性國防政策和自衛防禦的核戰略，堅持支持國際核軍控條約體系。

美國之音日前報導，對於本月將在舊金山APEC峰會期間舉行的「拜習會」，美中關係領域的觀察人士普遍不預期能取得任何重大突破，但認為兩人的會面將有助於雙邊關係的進一步企穩止跌，華盛頓和北京有望以「做交易的方式」在個別議題上達成一些合作的共識。

報導稱，此次「拜習會」的議程將涵蓋一系列問題，包括在經濟和高科技領域的爭端、台灣問題、人權，氣候變化、打擊芬太尼前體化學品進入美國，擴大兩國人文交流，以及更廣泛的地緣政治議題，例如俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭和以色列與哈瑪斯的戰爭等。