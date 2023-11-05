澳洲總理時隔7年訪陸 將會見習近平

澳洲總理艾班尼斯昨晚（四日）抵達上海，成為二○一六年四月時任澳洲總理滕博爾訪問大陸後，時隔七年半首位訪陸的澳洲總理。艾班尼斯今天出席第六屆上海進博會，明天赴北京與大陸國家主席習近平會見。

大陸官媒CGTN四日晚報導，艾班尼斯已抵達上海虹橋機場，開啟四天訪問之旅，他在機場對記者們表示，「來到中國我很開心」，在被問到感覺如何時，他則回應「特別棒，很期待」。

昨晚，艾班尼斯與其他主要外國領袖出席進博會集體活動，艾班尼斯貼出與李強一齊走紅毯、兩人握手的照片，艾班尼斯並表示，「期待在未來幾天繼續我們兩國之間的對話」。

艾班尼斯昨下午在社交平台X貼出的受訪內容強調，大陸是澳洲最大貿易夥伴，這突出了雙方關係對澳洲的重要性。「我們應該在可以合作的領域合作、對必須反對的事項堅定立場」，藉以維護澳洲的國家安全與利益。

澳媒ABC報導，艾班尼斯行前說這是澳洲對與大陸的關係採取「耐心、審慎和深思熟慮的態度」的結果。澳方議程首要任務將是遊說北京放棄對澳洲葡萄酒徵收的貿易關稅，並效仿對大麥和煤炭等其他澳洲出口產品採取放寬的措施；澳洲華裔作家楊恆均被拘留的問題也將成為焦點。

澳媒「雪梨晨鋒報」四日報導，澳洲外長黃英賢表示，澳方有意與北京建立新的穩定關係，但不會在區內糾紛或經濟脅迫等關鍵憂慮上讓步。

黃英賢說，中澳擁有非常不同的政治制度，「但如果明智地處理我們的分歧，我們就有可能建立一種建設性的、穩定的關係，並維護我們的國家利益」。

她還表示，澳中領袖即將舉行會談，反映澳洲政府可以在沒有犧牲貿易等核心利益上，仍與大陸建立穩定的關係，並稱大陸撤銷對澳洲出口貨品的限制，顯示工黨在大選前提出的立場正確。

報導指出，艾班尼斯此次訪問之旅，主要是希望與北京建立更強大的溝通渠道，修補兩國近年來在經濟及安全問題上的爭議。艾班尼斯此行將向中方強調，「貿易」是穩定關係的支柱。

大陸官媒環球時報社評表示，希望接下來的中澳關係能徹底翻過極不愉快的一頁，把兩國「Ｕ型」回暖升溫的那一筆畫得更長，畫成一個大寫的「Ｊ型」。

南方網引述廣東外語外貿大學國際關係研究院教授周方銀分析指，艾班尼斯政府改善與大陸關係是一個逐步推進的過程，在此期間，中澳雙方逐步累積了一定的互信基礎，這次訪問是過去兩國努力成果的體現。