兩岸觀策／同時打敗兩核大國？美噩夢皆由心生

華爾街日報日前報導，美國出於對北京加速發展核武庫的擔憂加劇，明天將在美與中國大陸舉行罕見的核武軍控會談；還說磋商目的不是減少中國的核武庫規模，只是要讓拜登政府更了解中國的計劃。翻譯成大白話，就是美國要藉此「摸底」中國。為了猜測中國究竟有多少核彈頭？華盛頓恐怕夜不成寐。

這一恐懼從五角大廈上個月發布的《二○二三年中國軍力報告》中一覽無遺。報告中稱，中國可能正在加快發展核武庫的步伐。它評估，中國已將核彈頭數量從二○二一年的約四○○枚增加到今年五月的五○○枚以上。而到二○三○年，中國將擁有一千枚核彈頭。

但美國的憂慮不止於此，它更擔心在一場戰爭爆發時，美國恐需以一當二，同時與中、俄交戰。甚而，如果不慎又不幸地啟動了核子大戰時，美國將同時暴露於兩個超級核武庫的籠罩之下。

就在五角大廈的報告出爐一周前，美國國會跨黨派組成的「戰略態勢委員會」也發布《美國的戰略態勢》報告，報告清晰地勾勒，美國將很快面臨一個過去從不曾經驗過的戰略「新現實」即：一個有兩個國家擁有與美國同等規模核武庫的世界。這份報告認為這一新現實將在二○二七年到二○三五年間出現，而為應對此生死存亡威脅，美國必須立即採取行動。

這個委員會呼籲，美國必須藉由擴大常規力量、強化同盟關係和推進核武現代化等作為，做好能夠同時擊敗中、俄兩個對手的準備。

綜合兩份報告即可發現，美國雖擔憂中國核武庫迅猛增長，但更憂心的是美國必須同時跟俄、中交戰。但國會的這份報告卻稍嫌天真，認定美國只要做好充足的準備，就能一舉打贏這麼一場勢必拋下無量頭顱無量血的浩劫性戰爭。

先不論國會報告這一天真渴想是否符合現實，這一目標的背後必然是一整套的戰略部署計畫，而最直接有效的辦法，恐怕就是美國捨棄消減核彈頭談判的舊途徑，而去展開一場大幅擴充核武庫的軍備競賽，意欲從而形成戰略威懾的新平衡，再以常規武力挫敗兩個強敵。

報告中該委員會主席與副主席撰寫的前言可為佐證，它催促美國的領導人必須跟美國公民溝通「重建核子基礎設施和核武力量現代化」的緊迫性。並認為雖需大筆預算投資在核武工業上，卻能提供美國威懾力量的脊柱和基礎，應成為國防的最高優先。

按照此一邏輯，明天的這場摸底會議，美國將試圖摸清中國核武庫的建設藍圖，好替美國未來的核武尺寸與規模，剪裁出務實可行的目標。然而人類卻可能重新走上了核武膨脹的旅程，打開了自我毀滅的潘朵拉盒子。俄羅斯總統普亭日前剛批准撤出《全面禁止核子試爆條約》，一場全新的核競賽可能正以靜音模式開跑。

然而，兩份報告都存在一個根本性的盲區：美國所謂的敵人所以從事核武擴張，正源於美國對它們的地緣包圍與擠壓，其在烏克蘭與台灣的操弄，更直接促成俄、中成為戰略盟友。美國的核噩夢其實皆由心生，真正的解決辦法是趕走自己獨霸地球的心魔，剩下的難題都將迎刃而解。

而台灣作為一根最易燃的導火線，更應努力捻熄火苗，為這個島嶼及全體人類存留幸福的明天。