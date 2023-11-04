陸國防部：加拿大艦載直升機逼近西沙領空做挑釁動作

大陸近期與多國在南海爆發軍事緊張，最新消息是大陸國防部揭露加拿大艦載直升機在逼近西沙領空時進行「超低空飛行」等挑釁動作，要求加拿大「嚴格約束一線海空兵力行動，防止出現海空意外事件」。

大陸國防部發言人張曉剛4日晚間以答記者問表示，近日加拿大「渥太華號」護衛艦（HMCS Ottawa）先後2架次「不明意圖的艦載直升機逼近中國西沙領空」。他指出，期間共軍組織海空兵力「依法識別查證、多次喊話警告」，但加方直升機「不僅拒不回應，還採取超低空飛行等挑釁動作，事後通過媒體大肆渲染炒作」。

張曉剛強調，加方此舉「違反中國國內法及有關國際法，危害中方主權安全，是別有用心的惡意挑釁行徑」。他重申共軍應對處置行動專業規範，並敦促加方「不要罔顧事實，停止渲染炒作，嚴格約束一線海空兵力行動，防止出現海空意外事件」，共軍時刻保持高度戒備，「堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定」。

此前加拿大國防部3日發表聲明，提到加軍CH-148「旋風式」直升機10月29日在南海演習時，被兩架共軍殲-11戰機攔截，兩次遭遇是「不安全」的，包含被共軍從直升機前方發射照明彈等內容，並強調所有互動都發生在「國際空域」。

此前，美軍飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）與加拿大的「渥太華號」1日甫穿越台海。共軍東部戰區2日中午以其發言人施毅名義指出，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

近期包含菲律賓、美國、加拿大等國軍隊，都在南海周遭與共軍產生接觸，並互相公布影片，指責對方行動不安全或者挑釁。大陸國防部日前公開強調，這源於美國「跑到中國家門口挑釁滋事」，「你若不來，我能攔你？」

大陸智庫「南海戰略態勢感知」日前發文整理出共軍與美軍的「對抗性相遇」大多發生於四種情況，包含「美軍抵近中國大陸或海南島的領海領空，中國人民解放軍隨即做出激烈反應，採取攔截和外逼等動作」；「美軍進入西沙群島領海和領空執行所謂『航行自由行動』，解放軍警告並進行驅離」。

另外還有「美軍進入中國在南沙群島實控島礁和黃岩島周邊12海里內開展所謂『航行自由行動』，解放軍警告並對其進行驅離」；「中美軍事力量抵近偵察對方包括實彈演習在內的軍事演訓活動」。