天主教香港教區主教周守仁履任樞機 盼用愛修和反送中傷口

天主教香港教區主教周守仁履任樞機，4日下午在半山聖母無原罪主教座堂舉行求恩彌撒，他說香港社會很多傷口未療癒，需要用愛修和。

樞機是教宗治理天主教會上主要的助手和顧問之職務，由教宗親自任命，是天主教會各級神職人員中僅次於教宗的職位，故有「教會親王」之稱。該職通常由具主教銜的神職人員出任，他們通常也是重要教區的正權主教或是聖座重要部門的首長

此前香港教區主教胡振中、陳日君、湯漢先後被被擢陞為司鐸級樞機，周守仁早前到梵蒂岡出席擢升典禮，成為第四位來自香港的樞機。

周守仁在彌撒後說，香港2019年反修例風波後，社會有很多傷口未療癒，現時只是掩蓋著，需要用愛修和。指責他人犯錯很容易，但也應該反思自己有否犯錯，教會也要學懂聆聽和尊重不同聲音。

周守仁講道時希望社會及宗教賢達明白，他們的神聖尊嚴與罪婦在上帝大愛中並無差別。他反問上主子民會否把人拒諸門外，把別人視為「抵死」的罪人。說在上主面前，每人都是平等被愛，無分性別年紀、宗教信仰，政治或其他取向，包括性小眾，都會在十字架的大愛中被救贖，作為天主子民，要成為上主愛的橋樑，為修和及共融努力。

談到中梵關係，周守仁稱雙方可能有誤會，希望有更多溝通，避免因為彼此的假設影響關係。

主座教堂內有數百名信徒出席，包括前特首林鄭月娥等和前公務員事務局長楊何蓓茵。有信徒說，很榮幸香港再多一名樞機。