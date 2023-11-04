快訊

四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

慘！高雄轎車路口衝撞停等紅燈機車7傷 1男騎士遭夾死

李善均驗毒結果出爐「呈陰性」將接受二次傳喚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集滿航母、LNG、郵輪三顆明珠 大陸首艘國產大郵輪今交付

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」。 取自大灣區之聲微博號
大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」。 取自大灣區之聲微博號

據大陸央視《大灣區之聲》微博號轉自央視客戶端訊息，大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」（Adora Magic City）今4日將正式命名交付。這標誌著中國成為集齊造船業「三顆明珠」，可同時建造航空母艦、大型液化天然氣運輸船、大型郵輪的國家。

這一首艘國產大型郵輪總噸位13.55萬噸，長323.6米，寬37.2米，最大高度72.2米。全船共有20層甲板，房艙2125間，可載客5246人。

新華網9月曾報導，「愛達‧魔都號」將自2024年1月1日起開始商業營運。將從上海吳淞口的國際郵輪港啟航，正式開始商業營運。首航船票已自9月20日起發售，賓客可登入愛達郵輪官網及微信小程式訂購。

「愛達．魔都號」是大陸首艘國產大型郵輪，於2019年開始建造，2020年11月，全面轉入塢內連續搭載總裝階段；2021年10月，實現全船貫通的里程碑節點；2022年7月，首台主發電機動車和全船中控系統上電；2023年5月19日，上海市文旅局和中船郵輪將其正式定名「愛達．魔都號」。6月1日，「愛達．魔都號」成功完成起浮，6月6日完成塢內系列試驗後出塢。其後並完成多次試航。

「愛達·魔都號」擁有22間各具特色的餐廳及酒吧，並實現5G覆蓋，搭載最先進的無線技術，旅客可體驗多媒體、即時互動和個人化的服務。未來，「愛達‧魔都號」還將開通中國至東南亞國家的郵輪航線，並適時推出「海上絲綢之路」等中長航線，打造長、中、短相結合的多元旅行度假選擇。

郵輪 上海 航線

延伸閱讀

王文濤會美光總裁：歡迎在遵守法規前提下深根大陸市場

什麼是挪威郵輪「震撼業界」的自由派玩法？ ITF旅展推限時三重送優惠

疫後郵輪觀光復甦 台中港郵輪觀光旅客卻連4年掛0

國際郵輪業按重啟鍵 滿載出航

相關新聞

中澳升溫 澳總理今訪陸 將見習近平

大陸外交部發言人汪文斌昨天宣布，應大陸國務院總理李強邀請，澳洲總理艾班尼斯將於四日至七日對大陸進行正式訪問，這將是澳洲總...

死後仍被邊緣化？中共低調告別李克強 網指遺體火化消息未登陸大報頭版

李克強的遺體11月2日在北京八寶山革命公墓火化。外界近日來十分關注的喪儀規制細節，基本與2019年7月前總理李鵬的遺體告別儀式相同...

美財政部以涉俄為由宣布新制裁 包括3家陸企

美國財政部當地時間2日宣布最新一批130名制裁清單，其中包含3家大陸企業。美財政部表示，這些公司幫助俄羅斯國防工業繞過制...

集滿航母、LNG、郵輪三顆明珠 大陸首艘國產大郵輪今交付

據大陸央視《大灣區之聲》微博號轉自央視客戶端訊息，大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」（Adora Magic City...

美中首輪海洋磋商 美表擔憂中在南海「危險且非法」行動

大陸央媒帳號「玉淵譚天」昨晚披露，中美首輪「海洋事務磋商」在北京舉行。而據路透社就美國國務院發出的聲明報導，美國和中國昨...

王毅與費薩爾通話：期待並相信沙烏地為實現地區和平努力

據大陸外交部昨午夜發布訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨天應約同沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾通電話。費薩爾表示，感謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。