集滿航母、LNG、郵輪三顆明珠 大陸首艘國產大郵輪今交付

據大陸央視《大灣區之聲》微博號轉自央視客戶端訊息，大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」（Adora Magic City）今4日將正式命名交付。這標誌著中國成為集齊造船業「三顆明珠」，可同時建造航空母艦、大型液化天然氣運輸船、大型郵輪的國家。

這一首艘國產大型郵輪總噸位13.55萬噸，長323.6米，寬37.2米，最大高度72.2米。全船共有20層甲板，房艙2125間，可載客5246人。

新華網9月曾報導，「愛達‧魔都號」將自2024年1月1日起開始商業營運。將從上海吳淞口的國際郵輪港啟航，正式開始商業營運。首航船票已自9月20日起發售，賓客可登入愛達郵輪官網及微信小程式訂購。

「愛達．魔都號」是大陸首艘國產大型郵輪，於2019年開始建造，2020年11月，全面轉入塢內連續搭載總裝階段；2021年10月，實現全船貫通的里程碑節點；2022年7月，首台主發電機動車和全船中控系統上電；2023年5月19日，上海市文旅局和中船郵輪將其正式定名「愛達．魔都號」。6月1日，「愛達．魔都號」成功完成起浮，6月6日完成塢內系列試驗後出塢。其後並完成多次試航。

「愛達·魔都號」擁有22間各具特色的餐廳及酒吧，並實現5G覆蓋，搭載最先進的無線技術，旅客可體驗多媒體、即時互動和個人化的服務。未來，「愛達‧魔都號」還將開通中國至東南亞國家的郵輪航線，並適時推出「海上絲綢之路」等中長航線，打造長、中、短相結合的多元旅行度假選擇。