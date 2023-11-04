美中首輪海洋磋商 美表擔憂中在南海「危險且非法」行動

大陸央媒帳號「玉淵譚天」昨晚披露，中美首輪「海洋事務磋商」在北京舉行。而據路透社就美國國務院發出的聲明報導，美國和中國昨3日就包括有爭議的南海在內的海事問題進行了「坦誠」的會談，美方在會談中強調了對於中國在南海「危險且非法」行動的擔憂。

美國國務院在聲明中稱，國務院中國事務協調員馬克．蘭伯特（ Mark B. Lambert）和中國邊界與海洋事務司司長洪亮在北京舉行了會談。這次會議是在美中敲定了 11 月中旬舊金山APEC峰會期間舉行美國總統拜登與大陸國家主席習近平會晤之後舉行的。

大陸外交部仍未就此一會談發出新聞訊息，但代表大陸央視的資深媒體人微博帳號「玉淵譚天」昨晚即已披露了這場會談，但並未涉及任何會談內容。

美國國務院的聲明中說，雙方就南海、東海局勢等一系列海上問題進行了實質、建設性、坦誠的討論。這些磋商是維持開放溝通管道和負責任地管理美中關係的持續努力的一部分。美國重申兩國需要恢復軍事管道，包括操作成員（operators）之間的管道，以避免誤解與誤判。

聲明中表示，美國強調（underscored）對中國在南海「危險和非法」行動的擔憂，包括中國10月22日阻撓菲律賓在仁愛礁執行補給任務，以及10月24日不安全地攔截一架美國飛機。

聲明並特別點出，這次會議是在最近的高層外交之後進行的，包括國務卿布林肯、國家安全顧問傑克．蘇利文與中共中央外辦主任和外交部長王毅在華盛頓舉行的雙邊會議，雙方重申保持開放溝通管道的重要性。

路透社報導稱，中國外交部長王毅訪問華盛頓後周一曾表示，美國和中國將在未來幾天舉行「軍控和防擴散磋商」 ，並就海洋事務和其他問題舉行單獨會談。美國國務院發言人表示，美國負責軍控的助理國務卿馬洛里·史都華下周將在國務院接待中國外交部軍控司司長孫曉波。