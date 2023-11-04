中澳升溫 澳總理今訪陸 將見習近平

大陸外交部發言人汪文斌昨天宣布，應大陸國務院總理李強邀請，澳洲總理艾班尼斯將於四日至七日對大陸進行正式訪問，這將是澳洲總理時隔七年多首次訪問大陸，這次訪問也標誌著中澳關係自疫情期間降至冰點後的升溫。

據澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，與艾班尼斯一起出訪的還有外長黃英賢，以及貿易部長法瑞爾，他們的第一站將是上海，在四日晚間抵達上海後，艾班尼斯將於五日出席第六屆中國國際進口博覽會，並參觀此次博覽會的澳洲企業展位。

澳洲總理艾班尼斯4日至7日將訪問大陸，這是時隔7年多以來，首位澳洲總理訪問大陸。美聯社 據報導，艾班尼斯一行將於六日分別與大陸國家主席習近平，以及全國人大委員長趙樂際會晤，並在七日與國務院總理李強會晤，並共進午餐。

大陸外交部發言人汪文武昨天表示，中方歡迎艾班尼斯總理來華訪問，這次訪問「具有承前啟後繼往開來的重要意義」。

回顧中澳關係，前一次是自由黨總理滕博爾於二○一六年四月訪問大陸，與習近平、時任總理李克強會晤，澳洲並放寬大陸公民十年期簽證。但莫里森政府上台後，中澳關係降至冰點。去年五月艾班尼斯工黨政府上台以來，雙方關係才解凍，艾班尼斯與習近平去年在印尼Ｇ20峰會期間首次舉行面對面會晤。

八月，大陸宣布取消對澳洲大麥徵收的高額關稅；十月，大陸同意用五個月的時間來重新審查對澳洲葡萄酒徵收的高達百分之二百二十的高額關稅，澳洲也因此同意暫停向世界貿易組織提出的申訴。