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王毅與約旦副總理通話 強烈譴責以對加薩難民營的攻擊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部長王毅。 （中新社）
大陸外交部長王毅。 （中新社）

中國大陸在以巴衝突問題上表達更嚴厲立場，據大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅昨天與約旦副總理兼外交與僑務大臣薩法迪通電話時表示，中方強烈譴責加薩走廊難民營的攻擊。巴勒斯坦和以色列民眾的生命同等重要，不應奉行任何雙重標準，人道災難不應再繼續下去。

在外交部的這則訊息中，王毅雖未直接點名以色列，但攻擊加薩走廊難民營就是以色列。王毅強調，中方讚賞約旦長期以來積極推動巴以和談並代表阿拉伯國家提出關於巴以衝突的聯大決議草案。中方支持阿拉伯國家停火止戰、維護和平的重要主張。

他說，身為安理會本月輪值主席國，中方願同各方密切溝通協調，全力推動安理會凝聚共識，促使情勢盡快降溫。首先要爭取實現停火，確保人道救援通道暢通。同時盡快召開更具權威性的國際和會，就重啟和落實「兩國方案」達成新的共識，並制定具體時間表和路線圖。

薩法迪則表示，感謝中方在巴勒斯坦問題上秉持公道正義，並支持聯大緊急特別會議通過決議。和平是唯一選擇，約旦譴責一切傷害平民的行為，呼籲盡快停火止戰，向加薩運送人道救援物資。願同中方一道，推動落實「兩國方案」，維護區域和平穩定。

約旦 外交部 王毅

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