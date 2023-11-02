雲台會啟動…陸國台辦主任宋濤會見台商 重申一中的「九二共識」

第十一屆雲台會2日在雲南昆明啟動，大陸國台辦主任宋濤中午會見以敏實控股集團董事會主席秦榮華為代表的台商，還有人著台灣原住民，或大陸少數民族服飾出席。宋濤說， 希望廣大台胞台商堅持體現「一個中國原則」的「九二共識」，反對「台獨」，共同弘揚中華優秀傳統文化，不斷深化兩岸融合發展，為推進祖國統一貢獻力量。

本屆雲台會以「共享RCEP新機遇 開創雲台融合新局面」為主題，在昨日雲南省委書記王寧已會見前來參會的台商後，宋濤2日中午也會見來出席活動的台商代表，包括敏實控股集團董事會主席秦榮華、昆明台協會長勤彭蓁，部分台青代表有阿美族、泰雅族，或大陸少數民族血統，穿著民族服飾出席。

宋濤說，大陸真誠歡迎廣大台胞台商來大陸投資興業、參與兩岸融合發展，將為廣大台胞台企融入新發展格局、參與高品質發展創造更有利條件。 包括少數族裔企業家在內的兩岸同胞共商融合發展，是兩岸同根一脈、血濃於水的生動寫照。

他表示， 希望廣大台胞台商堅持體現「一個中國原則」的「九二共識」，反對「台獨」，共同弘揚中華優秀傳統文化，不斷深化兩岸融合發展，為推進祖國統一貢獻力量。

秦榮華說，台商台企受益於兩岸經濟交流合作和兩岸關係和平發展，搭乘大陸發展快車，事業不斷發展壯大；勤彭蓁表示，將搶下新時代新機遇，繼續在大陸追夢、築夢、圓夢，共同書寫兩岸融合發展新篇章。

雲台會自2012年首次舉辦以來，今年為第十一屆，本屆包括1場主題日活動，以及雲台生物醫藥大健康產業融合發展對接會、東協台商口岸經濟產業合作懇談會、雲台產業合作與園區建設研討會、雲台數位經濟產業發展對接會等專案活動。