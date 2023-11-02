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習近平致電金正恩 表態願為地區和平穩定作更大貢獻

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共總書記習近平（右）近日向北韓領導人金正恩表示，大陸願為守護地區和平與穩定、發展與繁榮做出更大貢獻。圖為2018年習近平與金正恩舉行會談。（新華社）
中共總書記習近平（右）近日向北韓領導人金正恩表示，大陸願為守護地區和平與穩定、發展與繁榮做出更大貢獻。圖為2018年習近平與金正恩舉行會談。（新華社）

北韓駐香港總領事館即將關閉的消息傳出後，韓媒報導中共總書記習近平10月底致電北韓領導人金正恩，表示大陸願為守護地區和平與穩定、發展與繁榮做出更大貢獻。

南韓韓聯社援引北韓朝中社2日消息指出，習近平10月28日致電北韓國務委員會委員長金正恩，表示大陸願為守護地區和平與穩定、發展與繁榮做出更大貢獻。這是習近平對金正恩此前致電祝賀中共建政74周年的回電。

習近平在電文中表示，「中朝兩國傳統友誼歷久彌堅。在國際和地區形勢發生深刻複雜變化的背景下，我願同（金正恩）總書記同志一道推動中朝關係與時俱進、不斷向前發展」。

金正恩上月10月1日致電習近平祝賀中共建政74周年，表示兩國在捍衛、弘揚社會主義的悠久征程中始終如一地予以相互支援和聲援。「我將同總書記同志一道，為鞏固發展新時期的朝中友好關係、維護地區和世界的和平穩定積極努力」。

而近日傳出北韓關部多個駐外機構的消息，包含駐港總領事館，大陸外交部發言人汪文斌1日回應指出「各國均有權根據自身實際情況和需要決定設立或撤銷該國駐外領事機構。中方尊重朝鮮關閉其駐香港總領館的決定」。

公開資料顯示，北韓在大陸除了於北京有大使館外，還有駐瀋陽總領事館、駐瀋陽總領事館駐丹東領事辦公室，此外就是2000年開幕的駐香港總領事館。據港府官網消息，該領事館位於灣仔告士打道178號華懋世紀廣場11樓1101室。

北韓駐港總領事張成鐵曾於2017年接受鳳凰衛視專訪時指出，核武器這事已經完成了，「換句話說已經覆水難收了」，他還強調，「不會有戰鬥的，我們擁有核武器，擁有這個止動裝置。他們打不了我們，他們做不到」。但他也重申北韓「渴望和平」。

北韓 習近平 金正恩

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