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新加坡防長：沒有感覺到中國軍方正經歷任何危機或動盪

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為新加坡國防部長黃永宏10月31日在北京出席香山論壇上發言。（法新社）
圖為新加坡國防部長黃永宏10月31日在北京出席香山論壇上發言。（法新社）

大陸近日在北京舉辦香山論壇，新加坡國防部長黃永宏受訪時就即將舉行的舊金山拜習會表示，大部分外國領導人都期待能在此次兩人會晤中看到「延續性」，任何之前的共識不會被「氣球事件」或其他問題干擾，「應該繼續推進」。

針對中共軍方近期出現高層人事變動，黃永宏稱，他在訪華期間並沒有感覺到中國軍方正在經歷任何危機或動盪，一切如常，北京香山論壇也舉辦得很好。

據新加坡聯合早報消息，黃永宏11月1日在北京接受媒體訪問時，指出樂見拜習會舉行，外界應對成果抱有務實的期待。他說，大部分外國領導人都期待能在此次兩人會晤中看到延續性，「換言之，任何可達成的或之前達成共識的事情，不會被氣球事件或其他問題干擾，否則就會斷斷續續、進一步退兩步，或者帶來起伏。這些共識應該繼續推進」。

黃永宏也坦言，中美目前並不處在解決核心分歧為目標的階段，也沒有人料想他們能這麼做。但他建議雙方不妨在經濟、防務，以及氣候變化、以哈衝突等全球性挑戰這些可能取得成果的領域達成共識，一定程度上在各個層級建立信心。

他還分析，「如果有會談但沒有有效成果，這其實會令人感到挫折。因為你可能認為，我們已經舉行過會談，但成果比預期中少」。他直言，若中美無法同行，世界會變得非常危險和脆弱。

就當前局勢，過去幾年有了新冠疫情、俄烏戰爭與已哈衝突，若再發生第四個或者第五個事件，黃永宏認為，「你沒有精力來應對這一切，一些事情就會撐不住崩潰」。

據新加坡國防部官網消息，黃永宏日前在香山論壇發言時，重申「亞洲的實體衝突，無論其理由是什麼，無論引發原因如何，都將是毀滅性的。我們必須竭盡全力以避免它」。

而大陸官方則指出，中共中央軍委副主席何衛東會見黃永宏時表示，願與星國共乘和平發展快車，保持良好合作勢頭，堅決反對霸道霸淩，共同抵制「脫鉤斷鏈」。「希望中新兩軍進一步增進互信、深化合作，加強多邊協調配合，為維護南海地區和平穩定貢獻力量」。

北京 新加坡 國防部

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