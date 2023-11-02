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美媒：中美核武磋商 下周登場

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸核武能量近年來備受矚目，投射能力也是其中焦點，圖為東風41洲際彈道飛彈。（美聯社）
大陸核武能量近年來備受矚目，投射能力也是其中焦點，圖為東風41洲際彈道飛彈。（美聯社）

中共外事辦主任兼外長王毅訪美的進展之一，是雙方宣布將於近日舉行軍控和防擴散磋商，最新消息是，雙方的核武談判將於11月6日登場，大陸方面由其外交部軍控司司長孫曉波出席。

華爾街日報報導，大陸與美國將討論的核武軍控問題，這是美國歐巴馬（Barack Obama）政府以來首次這類會談，報導指出，談判將於11月6日由美國國務院負責軍控事務的助理國務卿史都華（Mallory Stewart）和大陸外交部軍控司司長孫曉波主持。

此前美國國防部10月下旬發布年度《中國軍力報告》，指出中共已經擁有超過500枚核彈頭，到2030前將超越1,000枚，大陸外交部發言人毛寧當時回應指出，這份報告「罔顧事實，充滿偏見」，強調「任何國家只要不對中國使用或威脅使用核武器，就不會受到中國核武器的威脅」。

大陸國防部發言人吳謙9月底也在記者會上回應本報記者提問指出，大陸在核武器發展方面「始終採取極為克制的態度」、「將繼續把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平」。

他強調，大陸一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器，認為擁有最大核武庫的國家對核裁軍負有特殊和優先的責任，應繼續以可核查、不可逆以及具有法律約束力的方式，大幅削減其核武庫，為最終實現全面、徹底的核裁軍創造必要條件。

孫曉波10月初在聯合國會議發言時，呼籲核武器國家談判締結「互不首先使用核武器條約」，主張談判締結無核安保國際法律文書。他批評有個別國家渲染別國「威脅」，推動在全球範圍、甚至遠離本土的別國家門口部署有關武器系統，並強化所謂「延伸威懾」，甚至謀求向亞太地區擴散「核共用」安排，「中方強烈敦促有關國家採取負責任態度，切實停止這種極其危險的錯誤行徑」。

公開資料顯示，大陸與美國此前有「中美戰略安全、多邊軍控與防擴散磋商」機制，並已提升為副部級規格，但是近年已經沒有舉行。2016年的第八輪磋商中，時任大陸外交部副部長李保東向美方表達了堅決反對在南韓部署「薩德」（THAAD）反飛彈系統的立場。

核武 美國 外交部

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