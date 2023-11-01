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大陸氣候特使解振華傳下月退休 遺缺由劉振民接任

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸前副外長、曾任聯合國副秘書長的劉振民傳將接替解振華成為大陸氣候變化事務特使。 （中新社）
大陸前副外長、曾任聯合國副秘書長的劉振民傳將接替解振華成為大陸氣候變化事務特使。 （中新社）

路透引述知情人士稱，大陸氣候變化事務特使解振華將在12月參與在杜拜舉行的聯合國氣候大會（COP28）後退休，職務將由前大陸副外長、曾任聯合國副秘書長的劉振民接替。

解振華本月將屆74歲，他自1999至2005年擔任國家環境保護總局局長，2005年因吉林化工廠爆炸汙染松花江事件引咎辭職。之後，於2007年擔任大陸國家發改委副主任，並代表中國參與聯合國的氣候變化磋商。

美國總統拜登上台，美國重返《巴黎協定》後，解振華在2021年出任中國氣候變化事務特使。環保組織綠色和平的高級顧問指，解振華作為中國氣候問題首席談判代表，已證明中國可以與西方就氣候問題縮窄分歧。

解振華擔任中國氣候變化事務特使期間，曾多次和美國總統氣候議題特使柯瑞（John Kerry）會談。

美國 聯合國 巴黎協定

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