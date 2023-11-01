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大陸氣候特使解振華傳下月退休 遺缺由劉振民接任
路透引述知情人士稱，大陸氣候變化事務特使解振華將在12月參與在杜拜舉行的聯合國氣候大會（COP28）後退休，職務將由前大陸副外長、曾任聯合國副秘書長的劉振民接替。
解振華本月將屆74歲，他自1999至2005年擔任國家環境保護總局局長，2005年因吉林化工廠爆炸汙染松花江事件引咎辭職。之後，於2007年擔任大陸國家發改委副主任，並代表中國參與聯合國的氣候變化磋商。
在美國總統拜登上台，美國重返《巴黎協定》後，解振華在2021年出任中國氣候變化事務特使。環保組織綠色和平的高級顧問指，解振華作為中國氣候問題首席談判代表，已證明中國可以與西方就氣候問題縮窄分歧。
解振華擔任中國氣候變化事務特使期間，曾多次和美國總統氣候議題特使柯瑞（John Kerry）會談。
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