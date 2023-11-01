中美科技戰下個目標？ 陸雷射雷達廠禾賽股價累計崩跌逾五成

繼晶片成為中美科技戰目標後，美方或將鎖定雷射雷達領域。華爾街日報報導，陸汽車雷射感應裝置大廠、被視為「激光雷達第一股」的禾賽科技作為該行業龍頭讓華府官員擔心，認為將威脅美國國安。報導認為市場擔憂禾賽恐成為政治目標，因此禾賽股價自2月在美國那斯達克上市以來，下跌超過50%。

禾賽集團2月在美上市，IPO金額達1.9億美元，當時被視為是大陸企業在美國股市東山再起的指標。但受到中美科技戰波及疑慮，股價崩跌，華爾街日報報導，禾賽集團正在聘用國會說客，設法搶救公司名譽。

禾賽集團稱霸雷射雷達感應器領域，透過讓新一代汽車及武器擁有3D視角。雷射雷達技術是自動駕駛車輛的重要組成，而自動駕駛車輛在現代戰爭中扮演的角色越來越重要。

華爾街日報指出，美國官員擔心中國大陸可能透過上述技術搜集數據或發動網路攻擊，而禾賽集團的研發則是使用美國投資人的錢。

面對華府疑慮，禾賽執行長李一帆發表書面聲明指出：「這些疑慮都是競爭對手散布的虛構之詞。」並表示，「禾賽的雷射雷達並不會，其實也不能，形成國家安全或隱私威脅。」

由美國國會授權成立的美中經濟暨安全檢討委員會委員魏塞（Michael Wessel）說，美國推出的各種限制改變科技公司的賺錢及管理模式。他說，不僅企業獲利空間受到嚴重影響，公司、領導階層以及董事會都因此面臨司法風險。

禾賽近日在美國的專利侵權爭議才告一段落，美國國際貿易委員會（ITC）於10月10日裁決終止了由禾賽的同業競爭者Ouster提起的有關涉嫌專利侵權的調查行動。

據國際研究機構Yole Intelligence最新發布報告，截止2022年，禾賽在L4自動駕駛雷射雷達市場擁有67%市占率。

另一方面，禾賽科技第二季的營收年增108.3%，交付量年增946.5%，但淨虧損擴大，從去年同期的人民幣6,970萬元變為人民幣7,440萬元，毛利率從上年同期的46.8%下滑至29.8%。而其股價方面難言樂觀，從上市之初高點迄今累計最大跌幅75.8%。此前陸媒認為禾賽股價下跌主因在於虧損難題未解。