香港區議會選舉：泛民絕跡 建制碰壁——為何他們首關出局？

（德國之聲中文網）香港將於年底舉行區議會選舉，提名期在10月30日截止，總共有400人成功報名。不過所有民主派都無法取得足夠提名，在第一關便「全軍盡墨」。

最大反對黨民主黨派出6人參選，當中1人是現任區議會副主席，其餘為前議員，包括黨主席羅健熙。雖然有參選人得到一些提名，但所有人都未達門檻，最終「全軍盡墨」，是創黨近30年來第一次缺席區議會選舉。

而有37年歷史的民協，2名代表更加「零提名」，是該黨自1988年以來首次無法參選。其他無黨籍現任民主派區議員，即使之前已通過政府的效忠宣誓，也統統拿不到足夠提名而無法尋求連任，包括已經連任10屆、在任最長的陳琬琛。

修改選舉制度後，參選人必須取得9個「三會」成員提名及50個選民提名，才符合資格，前者正是「卡關」之處。「三會」即分區委員會、防火委員會及滅罪委員會，全部2千多名成員皆由政府委任。

民主黨和民協都稱無法評估「三會」成員拒絕提名的原因。新一屆區議會將會是自八十年代中以來，民主派首次絕跡。民協主席廖成利在週二的記者會上質疑，新提名制度門檻之高是「矯枉過正」，敦促政府取消「三會」提名。

出局的建制派

因「三會」提名卡關而止步的不止民主派。曾任全國人大委員的立法會議員田北辰，其創立的政黨實政圓桌派出5人，僅1人成功參選。「卡住我們的不是市民提名，市民提名早就超額了。」田北辰向DW表示：「最近一兩天我們還在街上收集市民的提名票，不少人簽名的時候說，『如果你們無法出選，這次我不會投票了』……真的聽到不少，有一半人（這麼說）。」

實政圓桌只接觸到少部分「三會」委員，當中有人一開始同意提名，但在通知「三會」主席後，即晚決定撤回，沒有解釋原因。也有人拒絕聽政綱介紹，田北辰狠批他們「完全背棄提名人應有的責任」。他促請政府限制各區「三會」至少一半成員不具政治聯繫，又強調「三會」主席不應影響委員提名意願，否則觸犯選舉條例。

目前成功報名參選的大部分來自民建聯、工聯會等親北京大黨，而不少「三會」成員也同屬這些政黨，有意見認為令現存體制內的小黨進一步被邊緣化。

新思維是目前立法會內唯一自稱「非建制派」的政黨，同因提名不足而被拒諸於區議會選舉之外。現任立法會議員、主席狄志遠接受DＷ訪問時坦言：「開初我們很有信心，有信心可以參選、甚至取得好成績，也有信心我們的政治路線不會被排擠，畢竟新思維是中間、溫和、理性，但事實告訴我們有不能想像的挑戰。」

狄志遠向DＷ透露該黨參選人獲得的提名數量未達到門檻的一半，絕大部分「三會」成員對他們不置可否。他稱沒有任何人示意該黨不能參選：「結果和我們的預期有落差，沒想過第一關已不能入閘。我在立法會內跟政府和各黨派都有好溝通，沒有為意我們的路線是不能接受或不能參選的，這是我的理解。到底為什麼沒有人願意提名，還要點時間消化原因。」

中聯辦定調——誰是愛國者？

選舉提名期截止後翌日（10月31日），港府高調舉行「研討會」，中聯辦主任鄭雁雄、行政長官李家超和多名建制陣營的意見領袖發表長篇演說，為參選資格定調。

鄭雁雄表明，「如果不是愛國者，甚至是反中亂港份子，就應該連參選資格都沒有」，稱要徹底終結「反中亂港分子」經選舉進入香港治理架構的歷史。收集足夠提名後，所有參選人仍要經政府的資格審查委員會批准，才能正式競逐議席。

區議會雖然沒有政治實權，但曾是香港唯一一個完全民選的機構。上一次選舉於2019年11月，正值反修例示威最激烈之時，創下高達71%投票率的紀錄，民主派歷史性橫掃86%議席，在18區區議會中控制了17個。香港國安法實施後，當局要求區議會宣誓效忠，大批民主派議員辭職。

鄭雁雄稱判斷誰是愛國者時要聽其言觀其行：「不可能昨天還在反中亂港，所屬政團還在反中亂港，今日喊兩句口號就搖身一變成了愛國者。」他說允許和歡迎「有錯失的人」轉變到「愛國愛港」立場，但需要時間和行動確認轉變。

行政長官李家超在同一場合表示，提名人盡責嚴格把關，「將非愛國愛港、或他們不信是真心、或不信任有良好能力稱職地為社區服務的人，排除在選舉之外」。他認為，討論區議會的民主成分是「錯誤引導、偽命題」，因其本質不是代議機構或民主制度一部分。

「愛國者治港最後一塊拼圖」

北京修改特首和立法會選舉制度後，今年香港本地修例改寫區議會選舉制度和組成。直選議席減至僅餘2成，比40年前首屆區議會還要低；並重新引入政府委任議席，其餘席次由政府控制的「三會」互選產生。區議會主席不再是民選議員，改由政府官員擔任。

李家超稱選出下屆區議會後，將完成特區治理架構由「愛國者治港」的「最後一塊拼圖」。與此同時，新登記選民創10年新低，選民總數連跌2年，以首投族跌幅最大。港府近日推出「區選Halloween」、「區選夜繽紛」等社區活動，希望拉近距離呼籲市民投票，但分析預料12月10日選舉的投票率可能低至2成。

民協主席廖成利認為，當局把舊有地區互助組織、傳統泛民參與的渠道封殺，建立統一集中的地區管治體系，「已經頗像深圳的地區系統」，對該黨而言是進入「沙漠階段」。不過他仍相信傳統泛民未被趕盡殺絕：「我有信心適當時候會開放給一些傳統泛民（參與），這屆行人止步，未來其他選舉可能還有空間，我們會繼續倡議民生政策。」

選舉之路不通，對於前景和生存空間，民主黨主席羅健熙則指：「要看有多少黨友繼續想一起做下去，如果有的話，我們就嘗試找其他資源、嘗試努力做。如果不是，大家都心灰意冷的話就不用做了。」他說：「我一直的心態是，完全沒有所謂解散的包袱。」

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