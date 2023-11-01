港專家料「下場傳染病恐源自禽鳥或豬」 籲做好監控準備

港大微生物學系講座教授袁國勇與兩名學者龍振邦及趙晞揚1日聯名在明報發表題為「止息疫癘成災前 洞察病源初露時」的文章指出，新冠病毒並非最後一場病毒大流行，新發傳染病必陸續到來，要反思如何預備應對未來大流行。並預判流感是最具潛力引起大流行的病源，下場大流行或由源自禽鳥和豬流感病毒引起。

文章指出，為下一場傳染病做準備必須有高品質科研、足夠的基礎建設、能迅速應變的計劃及措施，完善的公營醫療機構、公共衛生及流行病學監察系統，並時刻與國際組織保持聯繫溝通等，「缺一不可」。

文章提及新發傳染病約有75%由動物病原體所致，所以要預測具大流行潛力的病原體，可從動物採樣化驗篩出具大流行潛力的病毒，才防患未然制定策略。

至於如何提前預知動物感染源？文章提及應增加對有症狀疾病患者和患病動物，特別對病重和死因不明動物做詳細的微生物和疾病監測，在病毒大規模傳播人類前，通過一些徵兆或特定風險事件啟動監察系統來篩選病毒。

文章表示，人畜接觸地是重點監測領域，尤其高風險地點如屠宰場、傳統市場、農場、臨床或高等級生物安全實驗室，也要持續對傳統市場流行病學監察。

而三位學者也認為，香港於新冠疫情頭兩年，從未封城，也未做全民檢測，但依然能貫徹圍堵清零政策。以嚴厲措施，換取安全空間，讓市民接種疫苗，建立抗疫韌性，靜待抗病毒藥物推出市場，上述成績值得肯定。

但三名學者也指出，可惜有大量長者及長期病患者因各種原因對疫苗產生疑慮，故未能把握接種疫苗機會，且未能及時建立足夠抗疫韌性，導致第五波疫情有近萬名長者喪生。假如能在第五波後之夏季放寬防疫措施，及早開放以盡快建立混合免疫屏障，則更能加快恢復香港的競爭力。