何衛東見四國防長 星防長：願不斷提升星中防務合作水準

據大陸新華社昨深夜報導，中共中央軍委副主席何衛東31日在京分別會見出席第十屆北京香山論壇的奈及利亞國防部長阿布巴卡爾、亞塞拜然國防部長加桑諾夫、新加坡國防部長黃永宏，並同柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈舉行會談。亞塞拜然防長加桑諾夫說，亞方堅定奉行一個中國原則，願與中方加強各領域合作，發展互利互惠的兩國兩軍關係。新加坡防長黃永宏則表示，願不斷提升新中防務合作水準，共同應對面臨的安全風險和挑戰

報導稱在會見阿布巴卡爾時，何衛東說，奈及利亞是中國在非洲的重要戰略夥伴。 希望雙方在兩國領導人戰略引領下，加強戰略協調，共用發展機遇，深挖合作潛力，攜手將中尼關係打造成中非合作的典範。 中國軍隊願與奈方保持兩軍關係良好發展勢頭，繼續密切各層級溝通，推動兩軍合作不斷邁上新台階。

阿布巴卡爾說，奈中友好交往密切而真誠，奈方堅定支持中國在國際和地區事務中的原則立場。

而在會見加桑諾夫時，何衛東說，中國與亞塞拜然有著綿延千年的深厚情誼。 中方高度讚賞亞方積極響應構建人類命運共同體理念和參與共建「一帶一路」。 中國軍隊願與阿方落實好兩國元首重要共識，保持兩軍關係發展向上向好勢頭，密切高層交往，增進戰略互信，拓展人員合作，努力取得更多新成果。

加桑諾夫說，亞方堅定奉行一個中國原則，願與中方加強各領域合作，發展互利互惠的兩國兩軍關係。

在會見黃永宏時，何衛東說，中方願同新方深化落實兩國領導人達成的重要共識，保持良好合作勢頭，堅決反對霸道霸凌，共同抵制「脫鉤斷鏈」，更好造福兩國和地區人民。 希望中新兩軍進一步增進互信、深化合作，加強多邊協調配合，為維護南海地區和平穩定貢獻力量。

黃永宏積極評價北京香山論壇地位作用，表示願不斷提升新中防務合作水準，共同應對面臨的安全風險和挑戰。

在同迪西哈會談時，何衛東說，中柬是鐵桿朋友。 習近平主席今年先後同前首相洪森、新任首相洪瑪奈舉行會談，引領中柬友誼不斷向前發展。 兩軍應傳承發揚好中柬傳統友誼，繼續加強戰略溝通，持續提升合作質效，堅決維護彼此核心利益，堅決維護國際公平正義，不斷推進新時代中柬命運共同體走深走實。

迪西哈說，柬方始終致力於發展對華特殊友好關係，將一如既往堅定支援中方捍衛自身核心利益，共同維護地區和平穩定。