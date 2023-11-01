快訊

如果「台灣有事」？沖繩的危機感與應變理解

鴻海百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

何衛東見四國防長 星防長：願不斷提升星中防務合作水準

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共新任軍委副主席何衛東（右）。圖為何衛東2018年3月在「兩會」發言。（取自大陸國防部官網）
中共新任軍委副主席何衛東（右）。圖為何衛東2018年3月在「兩會」發言。（取自大陸國防部官網）

據大陸新華社昨深夜報導，中共中央軍委副主席何衛東31日在京分別會見出席第十屆北京香山論壇的奈及利亞國防部長阿布巴卡爾、亞塞拜然國防部長加桑諾夫、新加坡國防部長黃永宏，並同柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈舉行會談。亞塞拜然防長加桑諾夫說，亞方堅定奉行一個中國原則，願與中方加強各領域合作，發展互利互惠的兩國兩軍關係。新加坡防長黃永宏則表示，願不斷提升新中防務合作水準，共同應對面臨的安全風險和挑戰

報導稱在會見阿布巴卡爾時，何衛東說，奈及利亞是中國在非洲的重要戰略夥伴。 希望雙方在兩國領導人戰略引領下，加強戰略協調，共用發展機遇，深挖合作潛力，攜手將中尼關係打造成中非合作的典範。 中國軍隊願與奈方保持兩軍關係良好發展勢頭，繼續密切各層級溝通，推動兩軍合作不斷邁上新台階。

阿布巴卡爾說，奈中友好交往密切而真誠，奈方堅定支持中國在國際和地區事務中的原則立場。

而在會見加桑諾夫時，何衛東說，中國與亞塞拜然有著綿延千年的深厚情誼。 中方高度讚賞亞方積極響應構建人類命運共同體理念和參與共建「一帶一路」。 中國軍隊願與阿方落實好兩國元首重要共識，保持兩軍關係發展向上向好勢頭，密切高層交往，增進戰略互信，拓展人員合作，努力取得更多新成果。

加桑諾夫說，亞方堅定奉行一個中國原則，願與中方加強各領域合作，發展互利互惠的兩國兩軍關係。

在會見黃永宏時，何衛東說，中方願同新方深化落實兩國領導人達成的重要共識，保持良好合作勢頭，堅決反對霸道霸凌，共同抵制「脫鉤斷鏈」，更好造福兩國和地區人民。 希望中新兩軍進一步增進互信、深化合作，加強多邊協調配合，為維護南海地區和平穩定貢獻力量。

黃永宏積極評價北京香山論壇地位作用，表示願不斷提升新中防務合作水準，共同應對面臨的安全風險和挑戰。

在同迪西哈會談時，何衛東說，中柬是鐵桿朋友。 習近平主席今年先後同前首相洪森、新任首相洪瑪奈舉行會談，引領中柬友誼不斷向前發展。 兩軍應傳承發揚好中柬傳統友誼，繼續加強戰略溝通，持續提升合作質效，堅決維護彼此核心利益，堅決維護國際公平正義，不斷推進新時代中柬命運共同體走深走實。

迪西哈說，柬方始終致力於發展對華特殊友好關係，將一如既往堅定支援中方捍衛自身核心利益，共同維護地區和平穩定。

國防部 亞塞拜然 北京

延伸閱讀

中共防長遭去職 國防部長邱國正：陸軍事戰略不會改變

【Daily Podcast】中國國防部長李尚福被免職／以色列人質被哈瑪斯釋放後首度現身說法與爭議

步上秦剛後塵？李尚福國防部長遭拔 這一點卻「出乎預料」

李尚福落馬！陸國防部長職務遭拔 這2人被點名接班有機會

相關新聞

富士康查稅風暴！後續2大觀察點 中國不只對郭台銘參選有意見？

中國對富士康展開跨省、跨部門的大規模查稅，對參選總統的郭台銘發出什麼訊號？選在這個時機動手，為何跟賴佩霞光速放棄美國籍有關？接下來事態會不會擴大升級，可觀察兩大重點。

何衛東見四國防長 星防長：願不斷提升星中防務合作水準

據大陸新華社昨深夜報導，中共中央軍委副主席何衛東31日在京分別會見出席第十屆北京香山論壇的奈及利亞國防部長阿布巴卡爾、亞...

李克強明火化 天安門降半旗

中國大陸前總理李克強十月廿七日因心臟病發猝逝，據央視報導，大陸官方已確定李克強遺體將於十一月二日在北京火化。當天，北京天...

香山論壇閉幕 陸國防部：盼與美更多交流

第十屆北京香山論壇昨天閉幕，論壇期間中俄美三方關係受矚。相較於俄羅斯國防部長蕭依古的高調發言，美軍代表、美國防部副部長辦...

桂台經貿文化論壇 兩岸150人交流

為加強桂台兩地合作交流，廣西台辦近日邀請兩岸三地媒體，參訪包括百色市平果超能電子醫療器械科技有限公司、靖西市廣西苾荃勝食...

港府：李家超因「日程事宜」不出席APEC 由陳茂波代打

香港特首李家超出席APEC事宜，已受各界討論多時，最新結果指出，港府有收到邀請，但李家超由於「日程事宜」未能親自出席，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。