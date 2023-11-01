香山論壇閉幕 陸國防部：盼與美更多交流

第十屆北京香山論壇昨天閉幕，論壇期間中俄美三方關係受矚。相較於俄羅斯國防部長蕭依古的高調發言，美軍代表、美國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯格外低調。大陸國防部發言人吳謙昨還原與卡萊斯對話內容，定調是「簡短的寒暄」，並稱中方希望雙方展開更多交流，也希望美方採取一些實際行動，營造有利氛圍。

中美兩軍交流在大陸前國防部長李尚福遭到美方制裁後，就顯得阻礙重重，雙方軍事人員極少公開互動，這次香山論壇無疑為兩軍對話增添平台，交流情況也受到關注。

吳謙是在十月卅日下午的「海上軍事危機預防與管控」分組會議期間，特別走向坐在旁聽席的卡萊斯進行交流。吳謙當時說，中方對她此行相當重視，卡萊斯表示感謝，雙方對話部分是以中文進行。

吳謙昨在香山論壇第三次全體會議期間受訪，還原雙方對話內容。他首先定調，「就是一個簡短的寒暄」，聊了關於中美兩軍近期交流互動的一些事情。同時他也談到，交流不應該為了交流而交流，要有實質的內容，也希望美方能夠採取實際行動，為兩軍交流營造比較有利的氛圍。

共軍中將、解放軍軍事科學院前副院長何雷也透露他和卡萊斯的互動，表示其作為共軍學者，不代表官方，向卡萊斯說，十一月大陸國家主席習近平到美國舊金山參加重要會議，可能和美國總統拜登見面，中方期待會談取得重要成果。

何雷還送了解放軍軍事科學院的臂章給卡萊斯，並多拿一個請她轉交給美國防長奧斯丁。但何雷也稱，美方今年多次提出要和大陸軍方高層會晤，但奧斯丁沒有來，誠意真假自有公斷。

另據中共中聯部發布，中聯部長劉建超昨會見美國駐北京大使伯恩斯，雙方就雙邊關係和共同關心的問題交換意見，雙方均認為溝通對話對中美關係的穩定和改善具有重要意義。