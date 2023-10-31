桂台經貿合作論壇 宋濤：兩岸關係好、台灣才會好

第十九屆桂台經貿文化合作論壇10月31日在廣西南寧舉行，以「深化融合發展，共創美好未來」為主題。大陸國台辦主任宋濤表示，「兩岸關係好，台灣才會好」，只有堅持九二共識反對台獨，台灣同胞的利益才能得到保障，搞台獨分裂，只會把台灣推向兵凶戰危的險境。

宋濤於開幕大會致詞時指出，今年是「一帶一路」倡議的10周年，中國將建構一帶一路立體互聯互通網絡，開展務實合作，促進綠色發展，推動科技創新等8項行動，深化一帶一路國際合作和發展。廣西是一帶一路有機銜接的重要工作地區。

宋濤強調，兩岸同胞同根同源，同文同種，是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。今年以來，大陸順應兩岸同胞要和平要發展、要交流、要合作的強烈的呼聲，擴大兩岸交流合作，恢復台灣部分農漁產品輸入大陸，推動兩岸同胞走親走近，兩岸融合發展邁出更大的步伐。

宋濤提到，大陸將全面落實意見的各項部署，持續深化兩岸的融合發展。並稱，歡迎並支持台胞台企來大陸投資發展，將繼續完善惠及台胞台企的措施，落實同等待遇，優化營商環境，支持台胞台企共享一帶一路、RCEP全面實施中國東協自貿區3.0版，加快建設等重大機遇，幫助台胞台企實現更好的發展。

宋濤說，只要對增進台胞親情福祉，深化兩岸交流合作，都會用心用情用力去做，且一定會做好。他強調，「兩岸關係好，台灣才會好，才會有和平安寧的好日子」。只有堅持一個中國原則的九二共識，反對台獨，台灣同胞的利益不止，才能得到真正的保障，「搞台獨分裂違背兩岸同胞的共同意志，只會把台灣推向兵凶戰危的險境」。

宋濤再指，當前兩岸關係面臨的戰爭與和平、繁榮與衰退兩條道路兩種前景的選擇。希望廣大台胞台商堅守民族正義，堅定站在歷史政治的一邊，積極推動兩岸關係和平發展，共同維護台海和平安寧。