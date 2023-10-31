習近平提出全球安全倡議 陸外交部稱將辦相關高階活動

第十屆北京香山論壇於31日閉幕，在今日的第三、第四次全體會議前，大陸外交部部長助理農融於專題演講中表示，為推動「全球安全倡議」，中方將持續和各方圍繞全球安全議題，進行多種形式的對話交流，適時舉辦以「全球安全倡議」為主題的高級別活動，凝聚國際社會合作，應對挑戰，維護共同安全的共識。

31日，第十屆北京香山論壇上午舉辦外交部專題演講，由大陸外交部部長助理農融，就「攜手踐行全球安全倡議 共促世界持久和平安全」為題發言，並召開第三次、第四次全體會議。「全球安全倡議」是大陸國家主席習近平去年4月在博鰲亞洲論壇開幕式上視訊致詞時提出的，大陸隨後也發布了相關概念文件。

農融在31日上午的演說中，闡述了習近平主張的「全球安全倡議」內容，在核心理念與原則中，有六個堅持：堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；堅持尊重各國主權、領土完整；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則；堅持重視各國合理安全關切；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。

農融說，下一步為推動「全球安全倡議」進一步走深、走實、行穩、致遠，擴大維護共同安全國際共識。 中方將持續和各方圍繞全球安全議題，進行多種形式的對話交流，「反對以意識形態劃線搞小圈子，煽動分裂對抗」。

他並預告，中方將適時舉辦以「全球安全倡議」為主題的高級別活動，和各方加強理念交流，深化政策溝通，進一步凝聚國際社會合作，應對挑戰，維護共同安全的共識。

農融接著重申中方在區域熱點問題的立場，包括繼續堅持勸和促進大方向，在巴以衝突問題上，將繼續積極推動相關方面盡快停火止戰避免人道災難，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」；烏克蘭危機上，中方將堅持勸和促談正確方向，呼籲各方推動停火降溫，為重啟談判創造條件。

據央視軍事頻道發布的消息，10月31日13時，第十屆北京香山論壇閉幕，本屆論壇共有100多個國家、地區和國際組織的1,800多名代表齊聚北京。 論壇共舉行了30多場會議，與會代表對「共同安全 持久和平」的主題進行了對話交流，凝聚共識。