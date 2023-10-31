香港區議會選舉提名結束 民主黨無人入圍

（德國之聲中文網）香港區議會選舉將於12月10日舉行，提名期於10月30日結束。香港民主黨表示，該黨六名擬參選的黨員最終未能得到足夠的提名，未能報名參與區議會選舉。民主黨是香港最大的民主派政黨。

2019年，在香港反修例抗議活動的高峰期，民主派政黨以壓倒性優勢贏得了上屆區議會選舉。但在抗議活動被平息後，北京強化了對香港社會的管控。實施了港版國家安全法，並對選舉程序進行了徹底改革。

今年5月宣布的選舉改革方案將區議會的直選席位從452個減少到88個，政府稱此舉旨在 "排除反華和破壞穩定的勢力"。

根據參選提名規定，直選參選人要獲參選選區至少50名選民提名，更要獲地區三個由政府任命的委員會（簡稱三會）中每會各至少3名委員提名，即至少9名三會成員提名，方能滿足提名要求。包括美國和歐盟在內的批評者認為，這一改革進一步鞏固了北京對這座城市的專制控制。

民主黨主席羅健熙表示，雖然有個別參選人得到個別三會成員提名，惟最終未能達到提名門檻、未能參選。

李家超：參選人要自己找原因

根據法新社的統計，在申請參加區議會選舉的172名候選人中，70% 以上本身就是三個委員會的成員。

在成功報名參加直選的候選人中，超過四分之一來自香港最大的親北京政黨民建聯，該黨拒絕透露有多少黨員參加了三會。

民主派小黨民協（ADPL）的候選人郭偉誠對法新社說，他沒有得到任何提名人的支持。 "選舉制度要求我從對手那裡獲得提名，他們會這麼做嗎？"他說。 "天平已經傾斜，人們可以清楚地看到這一點。“

香港特首李家超上周曾表示，區議會選舉過程透明公開，爭取不到提名票可能因為提名人認為參選者做不到區議員責任、對其表現有保留或不信他真誠擁護《基本法》，參選人要研究自己是否出現問題。他強調提名者有責任判斷參選人是否符合愛國愛港、真誠擁護《基本法》和效忠特區。

2021年，中國全國人大修改香港立法會選舉制度，廢除區議員在立法會及選委會的所有席次。同年，港府修例要求區議員宣誓，被指危害國安的議員會被褫奪議席及禁止參選五年。最終逾300名區議員在宣誓前辭職、離港，或被港府裁定宣誓無效而取消議席。

（綜合報道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】