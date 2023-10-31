接替劉鶴 副總理何立峰任中央財辦主任

（德國之聲中文網）中國副總理何立峰被任命為中央財經委員會辦公室主任，接替其前任劉鶴。劉鶴在這一職務上任職十年。

何立峰今年3月就任副總理，成為四位副總理之一。此前，他自2017年起擔任國家發改委主任。

劉鶴已於今年3月卸任副總理職務退休，但仍任中央財經委員會辦公室主任職務。該委員會主任為習近平，副主任為總理李強。中央財經委員會此前名為中央財經領導小組，2018年3月改為委員會。

中國官方新華網10月29日的一則消息稱，"中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰29日下午在京會見法國總統外事顧問博納"，由此引發中國媒體關注。一些媒體以"何立峰已任中央財辦主任"為題轉發了這則消息。

自任副總理以來，何立峰已作為"中美經貿中方牽頭人"與美國財長耶倫舉行會晤。此外，他也與歐盟貿易專員多姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）舉行了會晤。上周，何立峰陪同習近平首次公開視察央行。

路透社評述說，盡管何立峰被認為是習近平的親信，但一些分析人士仍感到意外，因原本預期總理李強會在經濟事務上扮演更大的角色。

消息人士：何立峰執行習近平的想法

一位有時出席何立峰和劉鶴的簡報會的顧問人士向路透社匿名表示："何立峰在這個職務上是執行習近平的想法，而不是向他提出疑問，--像劉鶴那樣。"

這位顧問人士也確認，何立峰不講英語，這也與劉鶴不同。劉鶴曾在哈佛學習，受到美國官員歡迎，因為更容易與他交談。

分析人士還預期，何立峰還可能被任命為今年3月組建的中央金融委員會主任。

世界第二大經濟體中國第三季度增速超出預期，盡管該國仍面臨房地產危機、青年失業率居高不下、民營企業信心不振以及全球增長放緩的壓力。

近來數周，政治決策者推出一系列措施，但通過這些措施刺激經濟面臨著債務風險和人民幣疲軟。

彭博社引述消息人士稱，本周一和周二，北京召開"全國金融工作會議"，國家領導人、監管部門和銀行負責人參加這一五年一次的閉門會議。該會議可能為金融業制定中期的優先事項。路透社報道稱，何立峰或在此次會議上作為中央金融委員會主任亮相。

何立峰曾在福建工作二十五年，曾任廈門市委書記。2009-2013年，他曾任天津市委副書記、濱海新區區委書記。在此期間，濱海新區以建設"中國的曼哈頓"為目標，然而卻出現大量樓宇空置，被稱為"空城"。

（路透社）

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