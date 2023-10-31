場邊觀察／出席層級與座位安排 俄占Ｃ位 中美未斷鏈

俄羅斯國防部長蕭依古昨出席香山論壇，除了在全體會議上發言，會前還與中共中央軍委副主席張又俠握手、擁抱，並肩走入會場，比鄰而坐，隨後又舉行會談；反觀代表美方的美國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯，被安排在貴賓席後方座位區的第二排。從美、俄出席論壇的層級和中方的座位安排，細節凸顯三方關係遠近。

與莫斯科指派防長蕭依古親自赴北京參會不同，美方並未派出高級別的官員出席，顯示其重視程度遠不如俄方。而共軍昨由國防部發言人吳謙出面與卡萊斯簡單寒暄，也只能算略盡「東道主」的待客之道。

北京香山論壇被形容為中國版「香格里拉對話」，這次是暌違四年再次實體舉辦。當前全球衝突四起，聚焦防務的論壇也受關注。

然而，國際局勢越緊張，共軍操辦會議也更趨保守，美方代表直到前幾天才揭曉，蕭依古的出席會前更是祕而不宣。

這次關注點，一是大陸防長懸缺下，由層級更高的軍委副主席張又俠上陣，另一位曾被點名接任防長的共軍參謀長劉振立，也和張又俠一同宴請外賓。共軍人事成為一大看點。

另一焦點為中美俄關係和互動。場邊觀察，蕭依古一邊與張又俠「親切互動」，一邊重砲批美。開幕式蕭依古坐在沙發區首排，張又俠右側，左側緊鄰劉振立，幾乎是大會的「Ｃ位」（中心位置）。

相較出席上屆論壇的美國防部前副助理部長施燦德，卡萊斯這次只在一般座位區入座，而且參會期間極為低調，未發言也未受訪，似乎也側面反映出中美關係的現況。

不過，卡萊斯的出席，以及她和吳謙的簡單寒暄，至少代表中美兩軍並未完全「斷鏈」，仍留有溝通的一道橋梁。